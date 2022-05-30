كولومبيا: المرشح اليساري غوستافو بيترو يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

© أ ف ب

غوستافو بترو يحتفل مع مرشحته لمنصب نائب الرئيس فرانسيا ماركيز، بالفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

احتل المرشح اليساري غوستافو بيترو الصدارة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في كولومبيا الأحد. وسيواجه في الجولة الثانية التي تجري بعد ثلاثة أسابيع رجل الأعمال رودولفو هيرنانديث الذي احتل المركز الثاني بصورة مفاجئة. وكان غوستافو بيترو متمردا سابقا أصبح سياسيا بعد عدة هزائم وهي ثالث مرة يخوض فيها الانتخابات الرئاسية. وحصل بيترو على 40,33 % من الأصوات متقدما على هيرنانديث (28,14 %) بعد فرز 97 بالمئة من الأصوات.

إعلان اقرأ المزيد

فاز اليساري غوستافو بيترو بأكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا بفارق كبير الأحد، وسيواجه المرشح المستقل رودولفو هيرنانديث في الجولة الثانية في 19 حزيران/يونيو وفقا للنتائج الرسمية الأولية التي نشرت مساء.

وحصل بيترو على 40,33 % من الأصوات متقدما على هيرنانديث (28,14 %) بحسب النتائج التي نشرها السجل الوطني، الهيئة المكلفة بتنظيم عملية الاقتراع، بعد فرز أكثر من 97 % من الأصوات. وحل المرشح المحافظ فيديريكو غوتيريث الذي يمثل اليمين الكولومبي التقليدي ثالثا بنسبة 23,90 %.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك