نجل وزيرة الهجرة والمغتربين المصرية يواجه عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية

نبيلة مكرم وزير الهجرة والمغتربين المصريين تقوم بكل ما في وسعها من أجل إنقاذ نجلها المتهم بالقتل في الولايات المتحدة والذي قد يصدر في حقه الحكم بالإعدام . 30 مايو/أيار 2022.

أي مصير ينتظر رامي هاني منير فهيم، نجل الوزيرة المصرية للهجرة والمغتربين نبيلة مكرم والمتهم من قبل القضاء الأمريكي بقتل اثنين من زملائه في إحدى ضواحي ولاية كاليفورنيا خلال شجار؟ سؤال يطارد الوزيرة المصرية التي دعت إلى "احترام المحنة الشديدة التي تمر بها عائلتها"، طالبة من وسائل الإعلام "مراعاة الإنسانية في تعاملها مع هذه المحنة"، حسب تعبيرها.

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تناقلت وسائل إعلام أمريكية حادث مقتل شابين أمريكيين وهما غريفين كومو (23 عاما) وجوناثان بهم (23 عاما) في ضواحي كاليفورنيا في أبريل/نيسان الماضي.

وتم اتهام شاب مصري يدعى رامي هاني منير فهيم (26 عاما) وهو نجل الوزيرة المصرية المكلفة بالهجرة وشؤون المغتربين نبيلة مكرم بارتكاب الجريمة، ليستحوذ هذا الحادث على صفحات كثيرة في الإعلام المصري وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعود تاريخ هذه القضية إلى 19 أبريل/نيسان الماضي بالتحديد حيث تقول رواية الشرطة الأمريكية وفق ما كتبته جريدة الأهرام المصرية أنها تلقت اتصالا يشير إلى وقوع شجار في ضواحي كاليفورنيا وعندما تنقلت على عين المكان وجدت جثتين هامدتين. فيما كان نجل الوزيرة موجوداً داخل الشقة وكان يعاني من إصابات طفيفة، وأمرت الشرطة بنقله للمستشفى حتى تعافى من الإصابات وتم اعتقاله لتورطه في حادث القتل.

الوزيرة المصرية تدعو الإعلام إلى احترام محنتها

وفي انتظار أن يبت القضاء في ملابسات هذا الحادث، شعرت والدة هذا الشاب المصري أن السماء سقطت فوق رأسها. وكتبت على صفحتها على فيس بوك: "أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة على إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر حكم قاطع حتى الآن".

“Whatever the consequences, as a minister, I take full responsibility for my position and work responsibilities and I make a clear distinction between what is personal and what is public,” she said.



Details at: https://t.co/3RAMi4wDRd#Egypt #NabilaMakram | #نبيلة_مكرم pic.twitter.com/Xl38gIrSck — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) May 28, 2022

وتابعت الوزيرة: "قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية لا يتعارض إطلاقا مع كوني أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها"، موجهة نداء لوسائل الإعلام تطالبها بتحري "الدقة فيما تنشر وتراعي الصدق والإنسانية في تعاملها مع هذه المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في حكم الغيب وفي ضمير القاضي به".

الشاب المصري قد يواجه عقوبة الإعدام

وفي تفاصيل أوفر، أكد المدعي العام في منطقة "أورانج" التي يسكن فيها الشاب المصري في بيان أن رامي هاني منير فهيم متهم بطعن زميله الأول في العمل غريفين كومو حتى الموت ثم زميله الثاني جوناثان بهم في الغرفة حتى الموت في شقتهما". فيما أضاف أن الضحيتين كانا يعملان معه في نفس الشركة.

ووجه القضاء عدة تهم للشاب المصري أبرزها "القتل واستخدام أسلحة ومحاولة تضليل السلطات" رغم إصابته في المشاجرة التي تسببت في الحادث.

كما أضاف أحد مسؤولي الشرطة الأمريكية لم يكشف عن هويته نقلت عنه وسائل إعلام أمريكية أن الحي الذي يسكن فيه رامي فهيم مجهز بالعديد من الكاميرات وأنها التقطت صورا تظهر الشاب المصري وهو متواجد في الحي قبل ساعات قليلة من حدوث جريمة القتل. لكن وبحسب سجلات المحكمة، ليس لرامي فهيم أي سجل سابق لجرائم عنف في مقاطعة أورانج التي يسكن فيها. وفي حال ثبتت التهم ضده، قد يواجه الشاب المصري الحكم بالإعدام.

نبيلة مكرم أم ووزيرة محبوبة من قبل المصريين

وأثارت هذه القضية ردود فعل كثيرة في الشارع المصري بعد سماعه بأن ابن الوزيرة يواجه عقوبة الإعدام. لكن لغاية الآن لم تبت المحكمة العليا الأمريكية بشكل نهاني في هذا الحادث. فيما تحاول والدة رامي فهيم توظيف جميع علاقاتها الدبلوماسية سواء داخل مصر أو خارجها من أجل مساعدة ابنها وتجنب إعدام محتمل له.

#وزيرة_الهجرة نبيلة مكرم عبر حسابها الرسمي بفيسبوك: «نتعرض أنا وأسرتي لمحنة شديدة على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل في #أميركا»#مصر pic.twitter.com/vJwjk8TZhz — شبكة رصد (@RassdNewsN) May 28, 2022

عينت نبيلة مكرم (52 عاما) والدة رامي فهيم وزيرة للهجرة والمغتربين المصريين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر/أيلول 2021. ولديها خبرة كبيرة في مجال الدبلوماسية إذ شغلت مناصب عدة في السفارة المصرية بالبرازيل والولايات المتحدة ودبي وإيطاليا كما وظفت وسائل التواصل الاجتماعي لرصد معاناة المصريين الذين يعيشون في الخارج وقامت بمساعدتهم. وهي تحاول اليوم مساعدة نجلها وإنقاذه من الموت.

فرانس24

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