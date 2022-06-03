بايدن يطالب الكونغرس بالتحرك لوقف بيع البنادق الهجومية

جو بايدن يلقي خطابا في البيت الأبيض مطالبا الكونغرس بالتحرك للحد من العنف الذي يتسبب به السلاح في 2 يونيو 2022

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بالتحرك لحظر بيع بنادق هجومية للأفراد، جاء تصريحه في كلمة تلفزيونية ألقاها مساء الخميس بعد تسعة أيام على مذبحة تكساس التي راح ضحيتها 19 طفلا ومدرّستان في مدرسة. وقال بايدن في كلمته متأثرا "لا يمكن أن نخذل الشعب الأمريكي مجددا"، وسأل "كم من مذبحة بعد علينا أن نتحمل؟"

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ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس خطابا متلفزا دعى فيه الكونغرس إلى حظر الأسلحة وتوسيع نطاق فحص خلفية حاملي السلاح وتطبيق إجراءات أخرى للحد من التسليح بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي صدمت المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة.

وبدا على بايدن التأثر حين قال "كم من مذبحة بعد علينا أن نتحمل؟"، وشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة، المحدد حاليا عند 18 عاما، إلى 21 عاما.

ودعا الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي إلى عدد من الإجراءات التي عارضها الجمهوريون في مجلس الشيوخ تشمل حظر بيع الأسلحة وخزانات الطلقات عالية القدرة. كما ضغط أيضا من أجل رفع الحصانة التي تحمي مصنعي الأسلحة من الملاحقة الجنائية في جرائم العنف التي ينفذها أشخاص يحملون أسلحتهم.

وقال بايدن في خطابه الذي وجهه إلى الأمة والذي بث في وقت ذروة المشاهدة "لا يمكن أن نخذل الشعب الأمريكي مجددا"، وضغط على الجمهوريين تحديدا في مجلس الشيوخ للسماح بالتصويت على مشروعات قوانين تشمل إجراءات للحد من حيازة السلاح.

وأضاف أنه إذا لم يتحرك الكونغرس بهذا الشأن فإنه يعتقد أن القضية ستكون محورية عند التصويت في انتخابات منتصف المدة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي جماعة ضغط في صناعة السلاح، في بيان إن مقترحات بايدن ستنتهك حقوق أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون. وأضافت "هذا ليس حلا حقيقيا وليس قيادة حقيقية وليس ما تحتاجه أمريكا."

وأعقب الكلمة مباشرة عملية اطلاق نار في ولاية أيوا، حيث أطلق النار رجلا على امرأتين ليقتلهما ثم قتل نفسه. والخميس أصيب خمسة أشخاص جراء إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسن شمال الولايات المتحدة أثناء دفن رجل قتِل أواخر أيار/مايو بأيدي الشرطة، وفق ما أفادت قوات الأمن وقناة محلية.

حصلت وقائع الخميس غداة إطلاق نار في مستشفى في تولسا بولاية أوكلاهوما (جنوب شرق) أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وبعد أقل من عشرة أيام على مذبحة راح ضحيتها 19 طفلا ومعلمتان في مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس.

منذ مذبحة يوفالدي، وقع أكثر من عشرين حادث إطلاق نار سقط خلاله كثير من الضحايا في الولايات المتحدة، وفق منظمة "غان فايولنس آركايف".

وتؤيد غالبية كبيرة من الناخبين الأمريكيين، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، قوانين أقوى للحد من حمل السلاح، لكن الجمهوريين في الكونغرس وبعض الديمقراطيين المعتدلين عرقلوا مثل هذا التشريع لسنوات.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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