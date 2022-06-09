بايدن يؤكد اعترافه بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا "بالوكالة" دون دعوته لقمة الأمريكيتين

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو خلال مقابلة مع رويترز. كاراكاس في 24 يناير/كانون الثاني 2022.

قال البيت الأبيض الأمريكي في بيان إن الرئيس جو بايدن قد تحدث الأربعاء مع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، للتأكيد على اعتراف الولايات المتحدة ودعمها للجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا في 2015 ولغوايدو كرئيس مؤقت لبلاده. رغم ذلك، لم تتم دعوة غوايدو إلى قمة الأمريكيتين في لوس أنجلس التي استبعدت منها فنزويلا، على غرار نيكاراغوا وكوبا بسبب "تحفظات" على الديمقراطية في الدول الثلاث.

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء دعمه لخوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية الذي تعترف به واشنطن "رئيسا بالوكالة"، لكن من دون دعوته إلى قمة الأمريكيتين التي استبعدت منها السلطة الفنزويلية أيضا.

في السياق، أفاد البيت الأبيض في بيان بأن بايدن "تحدث اليوم مع الرئيس الفنزويلي بالوكالة خوان غوايدو للتأكيد على اعتراف الولايات المتحدة ودعمها للجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا في 2015 ولغوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا".

من جانبه، عبر غوايدو عن شكره "لدعم الولايات المتحدة المستمر لنضال الشعب الفنزويلي من أجل انتقال ديمقراطي في أسرع وقت ممكن" ولأنها "الداعم الرئيسي للمساعدات الإنسانية" في البلاد، كما أوضح فريق المعارض.

وحض بايدن قادة دول الأمريكيتين على إثبات مكاسب الديمقراطية خلال افتتاحه قمة جمعت غالبيتهم في لوس أنجلس التي تستضيف المناسبة. وقال بايدن "عندما تتعرض الديمقراطية للهجوم في جميع أنحاء العالم، لنتحد مرة أخرى ونجدد قناعتنا بأن الديمقراطية ليست السمة المميزة فقط"، متابعا بل هي "المكون الأساسي لمستقبل الأمريكيتين". وأضاف الرئيس الأمريكي: "في هذه القمة، لدينا فرصة سانحة للتعاون حول بعض الأفكار الجريئة والإجراءات الطموحة وإظهار قوة الديمقراطية الهائلة أمام شعوبنا".

كما اعترف بايدن بالتباينات في المنطقة التي أدت إلى امتناع الرئيس المكسيكي عن الحضور بسبب رفض الولايات المتحدة دعوة قادة كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا باعتبار أنهم غير ديمقراطيين. وقال بايدن "منطقتنا كبيرة ومتنوعة. لا نتفق دائما على كل شيء"، مضيفا أن الدول الديمقراطية بإمكانها تجاوز الخلافات "بالاحترام المتبادل والحوار".

وكانت واشنطن أكدت الاثنين أنها لم تدع فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا لحضور القمة بسبب "تحفظات" على الديمقراطية في الدول الثلاث. وقال البيت الأبيض إن بايدن أعرب خلال مكالمة هاتفية أجراها من الطائرة الرئاسية خلال رحلته إلى كاليفورنيا، "عن دعمه للمفاوضات التي تقودها فنزويلا"، معتبرا أنها "تمثل أفضل طريق لاستعادة سلمية للمؤسسات الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الفنزويليين".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة لمراجعة سياسة العقوبات إذا أظهر نظام الرئيس نيكولاس مادورو استعداده للتفاوض مع المعارضة على إطار جديد يسمح بمشاورة الفنزويليين عبر انتخابات.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال في 2019 إنه لن يعترف بإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو بعد اقتراع شابه عدد كبير من المخالفات. وفرض ترامب عقوبات على سلطة نيكولاس مادورو. وشهد الاقتصاد الفنزويلي انهيارا دفع آلاف الفنزويليين إلى الرحيل.

وتشكل قضية الهجرة رهانا أساسيا في السياسة الداخلية لجو بايدن وهي مدرجة على جدول أعمال قمة الأمريكيتين هذا الأسبوع في لوس أنجلس.

فرانس24/ أ ف ب

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