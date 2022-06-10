لجنة التحقيق البرلمانية حول اقتحام الكابيتول تضع ترامب في قلب "محاولة انقلابية"

الولايات المتحدة

وضعت لجنة التحقيق البرلمانية في مجلس النواب الأمريكي خلال عرضها الخميس أولى الخلاصات حول أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني/2021، الرئيس السابق دونالد ترامب في قلب "محاولة انقلابية" ومؤامرة كانت ولا تزال تشكل تهديدا مستمرا للديمقراطية من قبل "متعطشين للسلطة يفتقرون إلى الحب والاحترام"، في إشارة إلى الملياردير الجمهوري الذي وصف ما جرى بأنه "أحد أعظم التحركات في التاريخ لإعادة عظمة أمريكا".

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أعلن رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي الخميس أن اقتحام مبنى الكابيتول شكل "الذروة لمحاولة انقلابية"، وذلك خلال تقديمه أولى الخلاصات التي توصل إليها بشأن دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021.

في السياق، قال عضو الكونغرس الديمقراطي بيني تومسون إن متظاهرين اقتحموا في ذلك اليوم مقر الكونغرس الأمريكي بـ"تشجيع" من ترامب، محذرا من أن المؤامرة التي كانت وراء الهجوم على الكابيتول تشكل تهديدا مستمرا للديمقراطية. وشدد تومسون على أن "الديمقراطية لا تزال في خطر"، مضيفا "المؤامرة لإحباط إرادة الشعب لم تنته بعد. هناك متعطشون للسلطة في هذا البلد (...) يفتقرون إلى الحب والاحترام لما يجعل من أمريكا عظيمة".

وبدأ النواب الذين يحققون في مسؤولية ترامب عن الهجوم على الكابيتول، مساء الخميس بتقديم أولى الخلاصات، خلال جلسة استماع شكلت موضع ترقب شديد. ومنذ نحو سنة، استمعت هذه اللجنة البرلمانية التي تضم تسعة نوّاب، هم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، إلى أكثر من ألف شاهد، بينهم اثنان من أبناء الرئيس الجمهوري السابق، لإلقاء الضوء على الوقائع وتحركات ترامب وأوساطه قبل وخلال وبعد هذا الحدث الذي هز أسس الديمقراطية الأمريكية.

تغطية مراسل فرانس24 في واشنطن 04:32

في المقابل، اعتبر ترامب الخميس أن الهجوم على مبنى الكونغرس "أحد أعظم التحركات في التاريخ لإعادة عظمة أمريكا". وجاءت تصريحات ترامب قبل ساعات من تقديم مجموعة من البرلمانيين النتائج الأولية تحقيقاتهم في الوقائع وفي تحركات الملياردير الجمهوري خلال هذه الحادثة. وقال ترامب "السادس من يناير/كانون الثاني لم يكن مجرد مظاهرة بل أحد أعظم التحركات في تاريخ بلادنا لإعادة العظمة إلى أمريكا". مضيفا: "الأمر يتعلق بانتخابات مزورة ومسروقة"، مكررا نظرية المؤامرة هذه بدون أي دليل على الرغم من دحضها مرارا من قبل السلطات.

صور لم تنشر سابقا للأحداث

وعرضت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق، الخميس صورا لم تنشر سابقا لأحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021. وتظهر مقاطع الفيديو هذه حشودا تهاجم مقر الكونغرس وتدعو إلى "شنق" نائب الرئيس السابق مايك بنس، ومتظاهرا يقرأ تغريدات لترامب عبر مكبر صوت. وبعد سنة ونصف سنة على اقتحام الكابيتول، في مشاهد طبعت التاريخ، باشرت اللجنة البرلمانية الخميس نشر أولى نتائجها في محاولة للرد على سؤال مهمّ بقي بلا إجابة: ما كان تحديدا دور ترامب في كل ذلك؟

وكان مصدر برلماني قد قال في وقت سابق إن لجنة التحقيق المعروفة بلجنة "6 يناير/كانون الثاني" ستعرض كيف كانت فوضى ذلك النهار "ثمرة حملة منسقة لنسف نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 ومنع نقل السلطة من دونالد ترامب إلى جو بايدن". وأضاف نفس المصدر "نعيد إغراق الشعب الأمريكي في واقع هذا العنف، سنذكر إلى أي حد كان الأمر مرعبا".

ومع رسائل نصية قصيرة ووثائق رسمية وفيديوهات، ستقدم سلسلة محامين وشهود أساسيين مختلف السيناريوهات التي فكر فيها ترامب وأوساطه لعكس مسار انتخابات 2020 وصولا إلى الهجوم على الكابيتول في2021.

وفي هذا اليوم الشتوي البارد وتحت سماء ملبدة بالغيوم الكثيفة، تجمع آلاف من أنصار ترامب في واشنطن للتنديد بنتيجة الانتخابات التي خسرها الملياردير الجمهوري. وبعد استماعهم إلى الرئيس يدعوهم إلى "السير نحو الكابيتول"، اقتحم مد بشري مقر الكونغرس، متسببا بصدمة في أنحاء العالم.

وأول شاهدَين في جلسة الاستماع هذه سيكونان عنصر شرطة الكابيتول كارولين إدواردز التي كانت "أول عنصر من قوات الأمن تصاب في أعمال الشغب" وكذلك معد وثائقي هو نيك كويستيد الذي قام فريقه بتوثيق الهجوم.

وفي مؤشر إلى الأهمية التي تريد اللجنة إضفاءها على تحقيقها، عقدت أول جلسة استماع في وقت الذروة: الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (00,00 ت غ الجمعة) وبثتها قنوات إخبارية عدة في مختلف أنحاء البلاد، لكن قاطعتها شبكة فوكس نيوز، القناة المفضلة للمحافظين، ما يدل على الانقسام السياسي العميق الذي لا يزال سائدا في الولايات المتحدة منذ الأحداث.

ترامب يندد بـ"حملة مطاردة"

وبعد أكثر من سنة ونصف سنة على انتخابات 2020، لا يزال أكثر من نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية سرقت من ترامب، رغم أدلة لا تُحصى تثبت العكس. ووعدت اللجنة بعرض "التهديدات المحدقة بالديمقراطية الأمريكية" قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية في نوفمبر/شرين الثاني.

وأكد مصدر برلماني أن الهدف هو "إثبات أن هناك توجها بدأ قبل الانتخابات وصولا إلى 6 يناير/كانون الثاني" 2021 وهو "مستمر حتى هذا اليوم". ويعتبر أنصار هذه اللجنة أن عملها أساسي حتى لا يتكرر أبدا أحد الفصول الأكثر خطورة في التاريخ الأمريكي. لكن غالبيّة الجمهوريين تنتقد أعمال مجموعة النواب هذه، فيما يندد ترامب بـ"حملة مطاردة" تطاله.

ووعد الحزب الجمهوري، الذي لا يزال ترامب يحظى بنفوذ واسع فيه، بإنهاء أعمال اللجنة في حال سيطر على مجلس النواب خلال انتخابات منتصف الولاية، ما يضع التحقيق البرلماني أمام تحد كبير يقضي بعرض رواية قادرة على جذب انتباه الجمهور وإقناعه.

وإن كانت صور رجل يضع قرونا على رأسه يتجول في أروقة الكابيتول لا تزال ماثلة في الأذهان، فإن استطلاعات الرأي تضع هذا التحقيق في أدنى ترتيب على لائحة انشغالات الأسر الأمريكية، خلف التضخم أو أسعار الوقود.

ومن المقرر أن تنظم خمس جلسات استماع أخرى طوال شهر يونيو/حزيران استكمالا للجلسة الافتتاحية.

فرانس24/ أ ف ب

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