أستراليا تتوصل إلى تسوية مع فرنسا بقيمة 555 مليون يورو في أزمة صفقة الغواصات

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيس السبت إن حكومته توصلت إلى "تسوية عادلة ومنصفة" مع مجموعة نافال الفرنسية بشأن قرارها العام الماضي بإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية ستدفع بموجبها 555 مليون يورو كتعويضات. ويأتي ذلك بعد توتر العلاقات بين فرنسا وأستراليا بعد إلغاء الأخيرة عقدا ضخما لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 55 مليار يورو.

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توصلت السبت الحكومة الأسترالية إلى تسوية بقيمة 555 مليون يورو (583.58 مليون دولار) مع مجموعة نافال الفرنسية بشأن قرارها العام الماضي إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيس في مؤتمر صحفي "هذه تسوية عادلة ومنصفة". وقال إن التسوية جاءت بعد مناقشات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشكره على الطريقة الودية التي تم من خلالها إعادة العلاقات بين أستراليا وفرنسا.

وكانت أستراليا قد ألغت العام الماضي طلبية بمليارات الدولارات لشراء غواصات مع مجموعة نافال الفرنسية لصناعة السفن الحربية واختارت بدلا من ذلك صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وأثارت هذه الخطوة غضب باريس وتسببت في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.

فرانس24/ رويترز

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