كوبا: القضاء يصدر أحكاما بالسجن في حق 74 متظاهرا إضافيا تصل مدتها إلى 18 سنة

متظاهرون يلوحون بالأعلام دعما للاحتجاجات في كوبا، الاثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أمام مطعم فرساي الكوبي في حي ليتل هافانا في ميامي.

ارتفع عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لمشاركتهم في مظاهرات يوليو/تموز 2021 في كوبا إلى 488، إذ أصدر القضاء عقوبات جديدة بالسجن بحق 74 شخصا إضافيا وصلت مدتها إلى 18 سنة.

إعلان اقرأ المزيد

أصدر القضاء في كوبا عقوبات تصل إلى السجن لمدة 18 سنة بحق 74 شخصا لمشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة جرت في تموز/يوليو 2021، وفق ما أعلن الأربعاء، وبذلك يرتفع إلى 488 عدد الذين صدرت بحقهم أحكام لمشاركتهم في تلك الاحتجاجات.

وتضمن بيان للنيابة العامة الكوبية أن هذه الأحكام المبرمة أصدرتها محاكم في هافانا وسانتياغو دي كوبا (شرق) وماتانزاس (غرب) بحق "74 متهما" أدينوا بجرائم التمرد والإخلال بالنظام العام وإهانة السلطات والاعتداء عليها.

وتابع أن متهمَين اثنين آخرين أخلي سراحهما.

ووفق ما جاء في البيان فإن 56 من المدانين الـ74 حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 10 إلى 18 سنة، بينما حُكم على المدانين الـ18 الباقين، وبينهم 12 قاصرا، بخدمة المجتمع. وأكدت النيابة العامة على أن المحكوم عليهم "قوضوا النظام الدستوري واستقرار دولتنا الاشتراكية".

ويذكر أنه في 11 و12 تموز/يوليو 2021 نزل آلاف الكوبيين إلى الشوارع في العديد من مدن البلاد في تظاهرات احتجاجية ردّدوا خلالها "نحن جائعون" و"الحرية" و"لتسقط الديكتاتورية". ما أسفر عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى وتوقيف حوالى 1300 شخص لا يزال مئات منهم محتجزين، بحسب مصادر حقوقية.

من جانبها تعتبر السلطات الكوبية أن هذه المظاهرات، وهي الأكبر في الجزيرة منذ 1959، تقف خلفها الولايات المتحدة التي تطالب، على غرار الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية، بالإفراج عن جميع "السجناء السياسيين" في البلاد.

وحتى اليوم صدرت بحق 488 من هؤلاء المتظاهرين عقوبات يصل بعضها إلى السجن لمدة 25 سنة، وفقاً للسلطات القضائية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك