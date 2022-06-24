إلغاء حق الإجهاض في الولايات المتحدة... ترحيب وسط الجمهوريين وصدمة في صفوف الديمقراطيين

توالت ردود الفعل داخل الساحة السياسية الأمريكية على قرار المحكمة العليا الأمريكية الجمعة بإلغاء إلغاء الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض، الصادر منذ نحو 50 عاما، بين ترحيب في صفوف الجمهوريين وتنديد وسط الديمقراطيين. من جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية وقال إن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر.

إعلان اقرأ المزيد

تفاعلت شخصيات عامة من مختلف الأطياف السياسية مع قرار المحكمة العليا الأمريكية الجمعة بإلغاء قرار (رو ضد وايد) التاريخي الصادر عام 1973 الذي اعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار بإبطال حق المرأة في الإجهاض، وقال إن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر. وأضاف في خطاب بالبيت الأبيض بعد صدور الحكم "إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد".

فيما قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند بعد الحكم، إن الوزارة ستستخدم كل الوسائل التي تحت تصرفها لحماية الحرية الإنجابية، وإن الوكالات الاتحادية قد تستمر في تقديم خدمات الصحة الإنجابية إلى أقصى حد يسمح به القانون الاتحادي.

وقال جارلاند في بيان: "هذا القرار يوجه ضربة قاصمة للحرية الإنجابية في الولايات المتحدة. سيكون له تأثير مباشر لا رجعة له على حياة الناس في جميع أنحاء البلاد.. سيكون تأثيره غير متناسب إلى حد كبير في ظل الأعباء الكبرى التي يتحملها الأشخاص من غير أصحاب البشرة البيضاء وذوو الموارد المالية المحدودة".

ما خلفيات قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء حق الإجهاض؟ 01:34

دوليا، اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة أن إلغاء الحق في الإجهاض الذي قررته المحكمة الأمريكية العليا "يشكل ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء".

وقالت ميشيل باشليه في بيان إن "الحق في الإجهاض الآمن والقانوني والفاعل متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن"، مبدية أسفها لقرار "يشكل تراجعا كبيرا".

واعتبرت أن "القرار ينتزع استقلالية ملايين النساء في الولايات المتحدة، خصوصا ذوات الدخل المنخفض واللواتي ينتمين إلى أقليات عرقية وإثنية، (ويأتي) على حساب حقوقهن الأساسية".

"حكم مؤلم"

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والمنتمية للحزب الديمقراطي قالت في بيان: "هذا الحكم القاسي شائن ومؤلم. ثقوا تماما أن حقوق النساء وجميع الأمريكيين ستطرح في الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني (انتخابات التجديد النصفي للكونغرس)".

أما ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ فقال في بيان: "هذا انتصار تاريخي للدستور وللطرف الأضعف في مجتمعنا". (القرار) "شجاع وصحيح". وقال الرئيس السابق باراك أوباما: "اليوم، لم تبطل المحكمة العليا سابقة تعود إلى ما يقرب من 50 عاما فحسب، بل عطلت القرار الشخصي، الأكثر قوة، والذي يمكن لأي شخص اتخاذه لحساب أهواء السياسيين وأصحاب الإيديولوجيات .. هذا هجوم على الحريات الأساسية لملايين الأمريكيين".

بدوره قال مايك بنس نائب الرئيس السابق دونالد ترامب "اليوم، الحياة فازت. بإلغاء قضية رو ضد ويد، أعطت المحكمة العليا للولايات المتحدة الشعب الأمريكي بداية جديدة للحياة، إنني أثني على القضاة في الأغلبية لشجاعتهم في قناعاتهم". مضيفا: "بعد أن أتيحت لنا هذه الفرصة الثانية للحياة، يجب ألا نرتاح ولا يجب أن نلين حتى يتم استعادة قدسية الحياة إلى مركز القانون الأمريكي بكل ولاية في البلاد".

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك