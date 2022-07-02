آلاف المتظاهرين في عدة مدن أسترالية ضد إلغاء حق الإجهاض في الولايات المتحدة

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متظاهرات في ملبورن الأسترالية احتجاجا على إلغاء المحكمة العليا الأمريكية حق المرأة الدستوري في الإجهاض. 2 يوليو/تموز 2022.

خرج آلاف الأستراليين السبت في مظاهرات صاخبة احتجاجا على إلغاء المحكمة العليا الأمريكية حق المرأة الدستوري في الإجهاض. في ملبورن، حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل "لقد استعرت هذه اللافتة من جدتي" و"للجميع الحق في الاستقلال الجسدي". وكما هو الحال في الولايات المتحدة الآن، تسن الولايات في أستراليا قوانين الإجهاض. فقد شرّعت أكثر الولايات سكانا في البلاد، نيو ساوث ويلز، الإجهاض في عام 2019.

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شارك الآلاف من النساء والرجال السبت في احتجاجات صاخبة في أنحاء أستراليا على إلغاء المحكمة العليا الأمريكية في 24 يونيو/حزيران حق المرأة الدستوري في الإجهاض.

وفي أكبر مظاهرة في البلاد، شارك نحو 15 ألفا من النساء والرجال في مسيرة في ملبورن، حاملين لافتات كتب عليها شعارات مثل "لقد استعرت هذه اللافتة من جدتي" و"للجميع الحق في الاستقلال الجسدي".

وقالت ليز والش، وهي من ضمن منظمي الاحتجاج في ملبورن: "نحن هنا لندافع عن حقوق النساء في أستراليا والعالم. جُردت ملايين النساء في الولايات المتحدة من حقوقهن ونحن غاضبون لذلك".

من جانبها، قالت متظاهرة أخرى تدعى جيرالدين بيلستون: "خرجت اليوم تضامنا مع النساء والفتيات في أمريكا احتجاجا وتأييدا لحقهن في الاختيار ولأن الإجهاض يندرج تحت الرعاية الصحية ولكل امرأة الحق في ذلك".

وألغت المحكمة العليا الأمريكية في 24 يونيو/حزيران الحكم التاريخي لعام 1973 في قضية (رو ضد ويد)، وأعادت للولايات القدرة على حظر الإجهاض.

وكما هو الحال في الولايات المتحدة الآن، تسن الولايات في أستراليا قوانين الإجهاض. فقد شرّعت نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات سكانا في البلاد، الإجهاض في عام 2019. وهي آخر ولاية تفعل ذلك.

فرانس24/ رويترز

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