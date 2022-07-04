الولايات المتحدة: مظاهرات بأوهايو بعد بث فيديو لمقتل شاب من أصول أفريقية برصاص الشرطة

خرج المئات الأحد في مظاهرات جابت شوارع مدينة أكرون الأمريكية الواقعة بولاية أوهايو شمالي الولايات المتحدة، بعد بث الشرطة مقطع فيديو "عنيف جدا" يظهر مقتل شاب من أصول أفريقية برصاص عناصرها خلال محاولة فراره لارتكابه مخالفة مرورية، فيما أكد محامي القتيل أن الشاب أصيب بستين طلقة. وقرر مجلس المدينة إلغاء المهرجان السنوي لمناسبة العيد الوطني (4 يوليو/تموز)، معتبرا أن "الوقت ليس مناسبا للاحتفالات".

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تظاهر مئات الأشخاص الأحد في مدينة أكرون بولاية أوهايو في شمال الولايات المتحدة بعد بث مقطع فيديو يظهر رجلا أسود يُقتل برصاص الشرطة، وقال محاميه إنه أصيب بستين طلقة.

وفيما دعت السلطات إلى التهدئة، سار حشد نحو دار بلدية المدينة، رافعا لافتات تطالب بتحقيق "العدالة لجايلاند".

وقُتل جايلاند ووكر (25 عاما) في 27 يونيو/حزيران أثناء هروبه من الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مرورية. ويُظهر مقطع فيديو عنيف جدا نشرته الشرطة الأحد، الشاب وقد اخترق الرصاص جسده.

وكانت جمعيات مناهضة للعنصرية دعت إلى يوم رابع من المظاهرات، الأحد، في هذه المدينة التي تقطنها 190 ألف نسمة والقريبة من كليفلاند. وظلت هذه المسيرات سلميّة، باستثناء بعض التوتر الذي سجل عندما اقترب متظاهرون من طوق أمني وشتموا عناصر الشرطة.

وخشية حصول اضطرابات، نشرت السلطات معدات ثقيلة، مثل كاسحات الجليد، في محيط مركز الشرطة بهدف حمايته. ووجه عمدة وشرطة مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية الأحد دعوات إلى التهدئة بعد نشر مقطع فيديو يُظهر إقدام الشرطة على قتل الرجل الأسود الذي قال محاميه إنه أصيب بـ60 طلقة.

"60 إصابة في الجثة"

وأثار مقتل الشاب الأمريكي من أصل أفريقي والذي أصيب بعشرات الرصاصات التي أطلقتها الشرطة في أكرون الإثنين الماضي بولاية أوهايو، مظاهرات غاضبة في هذه المدينة القريبة من كليفلاند شمالي الولايات المتحدة.

وقال عمدة المدينة دان هوريغان إن "كثيرين سيرغبون في التعبير عن سخطهم علنا، وأنا أؤيد تماما حق سكاننا في التجمع السلمي". وعبر خلال مؤتمر صحافي عن حزنه الكبير، مضيفا "لكني آمل في أن يكون الناس متفقين على أن العنف والدمار ليسا هما الحل". من جهته، قال رئيس الشرطة ستيف ميليت إن تقرير الطبيب الشرعي سجل وجود 60 إصابة في جثة ووكر.

وفي وقت سابق، قالت شرطة المدينة في بيان، إن السائق الشاب أطلق النار على عناصرها أثناء المطاردة. وأضافت: "تصرفات المشتبه به دفعت العناصر إلى إدراك وجود تهديد مميت" و"أطلقوا النار من أسلحتهم فقتلوا المشتبه به" خلال فراره. وذكرت الشرطة أنها عثرت على سلاح في السيارة التي تركها السائق الشاب.

من جهتها، أوقفت الشرطة إداريا عناصرها المعنيين بمقتل الشاب في انتظار انتهاء التحقيق القضائي. كما فتحت تحقيقا داخليا حسب ما أكدته. ووفقا لوسائل إعلام محلية، أطلق ثمانية شرطيين أكثر من 90 رصاصة باتجاه ووكر. وقالت منظمة "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماتر) على تويتر "أصابوه 60 مرة".

"إلغاء مهرجان العيد الوطني"

وطالبت عائلة ووكر السلطات الخميس بإعطائها توضيحات، داعية خلال مؤتمر صحافي إلى أن تظل المظاهرات الغاضبة سلمية، ذلك في وقت بدأ متظاهرون يتجمعون منذ الأربعاء خارج مبنى البلدية ومركز الشرطة في أكرون المعروفة بكونها مسقط رأس نجم كرة السلة ليبرون جيمس. وقال جيمس في تغريدة الأحد إنه يصلي من أجل مدينته.

وصرح بوبي ديسيلو، محامي أسرة ووكر، أمام الصحافة: "لم يكن وحشا، لم يكن شخصا شارك في جريمة بحياته". وقالت قريبته لاجوانا ووكر دوكينز "كان جايلاند شابا لطيفا ولم يسبب أي مشكلة أبدا".

وقرر مجلس المدينة الخميس إلغاء مهرجان سنوي كان منتظرا في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمناسبة العيد الوطني (4 يوليو/تموز)، معتبرا أن "الوقت ليس مناسبا للاحتفالات".

فرانس24/ أ ف ب

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