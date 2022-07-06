القضاء الأمريكي يوجه سبع تهم قتل من الدرجة الأولى لمنفذ إطلاق النار قرب شيكاغو

شخص يضيء شمعة تكريما لذكرى ضحايا إطلاق النار في استعراض بمناسبة عيد الاستقلال في هايلاند بارك قرب شيكاغو، 5 تموز/يوليو 2022.

قال المدعي العام لمقاطعة ليك بولاية إيلينوي الأمريكية الثلاثاء، إنه تم توجيه سبع تهم من الدرجة الأولى قتل لمطلق النار الذي نفذ هجوما مسلحا خلال استعراض بمناسبة عيد الاستقلال في هايلاند بارك قرب شيكاغو. وفي حال إدانته، فإن المتهم روبرت كريمو البالغ من العمر 21 عاما سيواجه عقوبة السجن المؤبد دون إمكانية حصوله على إطلاق سراح مشروط.

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وجه القضاء الأمريكي سبع تهم قتل من الدرجة الأولى إلى منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف الإثنين مشاركين في استعراض بمناسبة عيد الاستقلال في هايلاند بارك القريبة من شيكاغو، وفق ما أعلن الثلاثاء.

وإذا أدين روبرت كريمو (21 عاماً) بهذه التهم فسيواجه عقوبة السجن المؤبد من دون إمكانية حصوله على إطلاق سراح مشروط، بحسب ما أعلن إريك راينهارت المدعي العام لمقاطعة ليك.

وأضاف المدعي العام: "هذه ليست سوى التهم الأولى من تهم عديدة أخرى ستوجه إلى كريمو".

والهجوم المسلح الذي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 30 شخصا آخرين بجروح، وقع في هايلاند بارك وهي ضاحية فارهة تقع على ضفاف بحيرة ميشيغان ويبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة.

فرانس24/ أ ف ب

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