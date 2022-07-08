الولايات المتحدة: حكم جديد بالسجن 21 عاما على الشرطي الذي قتل جورج فلويد

ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك تشوفين أثناء محاكمته بقضية مقتل جورج فلويد في مينيابوليس، مينيسوتا، الولايات المتحدة في 25 يونيو 2021

حكمت محكمة فدرالية أمريكية الخميس بالسجن مدة 21 عاما على ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك تشوفين، وأدانته بتهم اتحادية منفصلة تتعلق بانتهاك حقوق جورج فلويد المدنية خلال عملية إلقاء القبض عليه التي أدت إلى وفاته في مايو/أيار 2020. وأمر القاضي بأن يدفع تعويضا لم تُحدد قيمته بعد. ويقضي الآن تشوفين حكما بالسجن لمدة 22 عاما في سجن مينيسوتا، بعد إدانته بقتل فلويد في محاكمة بالولاية العام الماضي.

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قضت محكمة أمريكية الخميس بسجن ديريك تشوفين 21 عاما، لإدانته في تهم فيدرالية منفصلة تتعلق بانتهاك حقوق فلويد المدنية، خلال عملية إلقاء القبض عليه التي أدت إلى وفاته في مايو/أيار 2020. وقال القاضي إن الشرطي السابق تصرف بلا ضمير.

وأدين تشوفين العام الماضي بقتل جورج فلويد، بالسجن لمدة 22 عاما، يقضيها في سجن مينيسوتا. وسيتم تنفيذ الحكم الاتحادي بشكل متزامن، وسيتم نقل تشوفين إلى سجن اتحادي.

وأطلق الحكم القاضي بول ماجنوسون في محكمة جزائية أمريكية في سانت بول بولاية مينيسوتا قائلا إنه احتسب سبعة أشهر قضاها تشوفين بالفعل في سجن الولاية لتستقطع هذه المدة من فترة العقوبة الاتحادية البالغة 21 عاما. وبعد أن ينفذ الحكم في سجن اتحادي سيخضع لإطلاق سراح تحت المراقبة لمدة خمس سنوات.

وقال صحافي من داخل قاعة المحكمة لوسائل الإعلام، إن القاضي قال عن تصرفات تشوفين بأنها مسيئة وبلا ضمير. وقال ماجنوسون "من الخطأ أن تجثو على رقبة شخص آخر حتى يتوفى، وبالتالي ينبغى معاقبتك بقوة". كما أمر القاضي بأن يدفع تشوفين تعويضا لم تُحدد قيمته بعد.

خلال مداخلة قصيرة في جلسة المحكمة، تمنى تشوفين لأطفال فلويد أن "ينجحوا في الحياة"، دون أن يعتذر أو يعبر عن أدنى ندم. وأكدت والدته، كارولين باولنتي، أن ابنها ليس رجلا عنصريا بلا قلب، مضيفة "كل الأرواح مهمّة، بغض النظر عن لون البشرة".

من جهته طالب شقيق المتوفى، فيلونيس فلويد، بإنزال "أقصى عقوبة" بحق تشوفين، قائلا إنه لم يغمض له جفن منذ حصول المأساة. وأدى قرار تشوفين الإقرار بالذنب إلى تفاديه محاكمة جنائية ثانية لكن من شبه المؤكد أنه سيقضي سنوات طويلة خلف القضبان.

ملاحقات مزدوجة

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تشوفين جاثيا بركبته على رقبة فلويد لمدة 10 دقائق تقريبا حتى فقد وعيه ولفظ أنفاسه. ولم يكترث بتدخل مارة مذعورين وصرخات جورج فلويد. وأثار المشهد الذي تم تصويره ونشره على الإنترنت، مظاهرات احتجاجية ضخمة ضد العنصرية ووحشية الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.

وخلال محاكمة حضرها عدد كبير من القضاة في ولاية مينيسوتا في ربيع 2021، قال محامي تشوفين إن جورج فلويد توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات ومشاكل صحية، وأكد أن موكله استخدم القوة بشكل مبرر. ولم يقتنع المحلفون بذلك وأدين الشرطي السابق بارتكاب جريمة قتل عمد وحُكم عليه بالسجن لمدة 22 سنة ونصف. واستأنف هذا الحكم.

في الوقت نفسه، فتح القضاء الفدرالي إجراءاته الخاصة عبر توجيه الاتهام رسميا إليه وكذلك إلى زملائه الثلاثة السابقين بسبب "انتهاك الحقوق الدستورية" لجورج فلويد وخصوصا "الحق في عدم الوقوع ضحية لاستخدام غير عقلاني للقوة من قبل شرطي". وهذه الملاحقات "المزدوجة" مسموح بها في الولايات المتحدة ولكنها نادرة نسبيا. وهي تعكس أهمية هذا الملف الذي أعاد فتح نقاش حاد حول الماضي العنصري للولايات المتحدة.

مراهق

أكد تشوفين أولا أنه غير مذنب قبل أن يغير استراتيجيته في كانون الأول/ديسمبر 2021 ويعترف بجزء من المسؤولية للمرة الأولى. في اعترافه بالذنب، أقر باستخدام القوة "مع علمه بأن ذلك سيء" و"بلا مبرر قانوني". كما اعترف بالخطأ في ارتكابه أعمال عنف ضد مراهق أسود يبلغ من العمر 14 عاما في 2017. وكان قد أبقاه ممددا على الأرض تحت ركبته لمدة ربع ساعة.

ومقابل اعترافه، تم الاتفاق على أن يقضي ديريك تشوفين عقوبته في سجن فدرالي بدلا من سجن الولاية الذي يخضع لإجراءات حراسة مشددة يتم احتجازه فيه حاليا في حبس انفرادي لحمايته من السجناء الآخرين. ودان القضاء الفدرالي في شباط / فبراير ثلاثة شرطيين آخرين لم يتحركوا خلال محنة جورج فلويد، لكن لم تصدر أحكام عليهم بعد. وقد اتهمهم قضاء الولاية أيضا بالتواطؤ في القتل. واعترف أحدهم وهو توماس لين بأنه مذنب وسيصدر الحكم عليه في 21 أيلول/سبتمبر. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الشرطيين الاثنين الآخرين تو ثاو وألكسندر كوينغ في 24 تشرين الأول/أكتوبر.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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