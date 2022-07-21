بايدن يكشف عن إجراءات لمواجهة تغير المناخ بدون إعلان "حالة طوارئ بيئية"

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي خطابا حول التغير المناخي والطاقة المتجددة في موقع محطة برايتون بوينت في سومرست، ماساتشوستس، 20 يوليو 2022.

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عن سلسلة من الإجراءات التنفيذية لمواجهة أزمة تغير المناخ التي وصفها بـ"الخطرالواضح والقائم"، منتقدا الكونغرس "لعدم سن قوانين وإقرار موازنات لمواجهة هذه الأزمة القائمة"، لكنه لم يعلن أنها حالة طوارئ بما يترتب عليه إجراءات كما يريد الديمقراطيون من حزبه أن يفعل.

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أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن استثمار 2.3 مليار دولار لبناء بنية تحتية أمريكية تكون قادرة على مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي، وذلك في محاولة للدفع بأجندة بيئية عرقلها الكونغرس والمحكمة العليا التي يسيطر عليها المحافظون.

وقال بايدن في خطاب ألقاه من محطة طاقة فحم سابقة في ولاية ماساشوسيتس الأمريكية "بصفتي رئيسا فإنني أتحمل مسؤولية التصرف على وجه السرعة والعزم عندما تواجه أمتنا خطرا واضحا وقائما مثل أزمة تغير المناخ".

وأوضح أن الحوادث المرتبطة بأحوال الطقس القاسية تسببت العام الماضي بأضرار بلغت تكلفتها 145 مليار دولار. وقال "نظرا لعدم تعامل الكونغرس مع هذه الأزمة وفق المعطيات الحالية فإنني مضطر إلى اعتبارها حالة طوارئ ويجب وضعها على قائمة جدول أعمال الكونغرس".

من جهته، أصدر البيت الأبيض بيانا ذكر فيه أن الإجراءات التنفيذية التي تنوي الإدارة الأمريكية اتخاذها، "ستحول أزمة المناخ إلى فرصة لخلق وظائف ذات رواتب جيدة في مجال الطاقة النظيفة وخفض تكاليف للعائلات".

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية ستتخذ "خطوة تاريخية" نحو توسيع فرص الاستفادة من الطاقة المتجددة، بحيث ستغطي 700 ألف فدان إضافيا، وتشغيل أكثر من ثلاثة ملايين منزل من خلالها.

ضربات متتالية

بدأ الرئيس بايدن ولايته العام الماضي متعهدا الإيفاء بوعوده الانتخابية المرتبطة بمعالجة أزمة المناخ العالمية لكن أجندته واجهت الكثير من العقبات.

وفي أول يوم له في منصبه، وقّع بايدن أمرا تنفيذيا لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، تلاه إعلان طموح يقضي بخفض بلاده لانبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 50 و52% بحلول عام 2030، مقارنة بالعام 2005.

فشل بايدن في الحصول على الدعم اللازم في الكونغرس، لإقرار تشريع "إعادة بناء أفضل" "Build Back Better" الذي كان سيشمل 550 مليار دولار للطاقة النظيفة ومبادرات مناخية أخرى، وأتى فشل بايدن تزامنا مع إعلان السناتور الديمقراطي جو مانشين أنه لن يدعم مشروع القانون.

الأمن القومي

قضت المحكمة الأمريكية العليا في يونيو/ حزيران الماضي بأن وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة لا يمكنها إصدار لوائح تتعلق بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة دون موافقة الكونغرس.

وهي خطوة عارضتها إدارة بايدن التي تضع سياسات المناخ في إطار قضايا الأمن القومي، ما جعلها أكثر إلحاحا مع ارتفاع أسعار الوقود عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

فرانس24/أ ف ب

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