ريو دي جانيرو: 18 قتيلا على الأقل خلال عملية للشرطة في مدينة الصفيح

© أ ف ب

سكان مجمع "كومبليكسو دو آلماو فافيلا" يحملون جثة رجل قتل خلال مداهمة للشرطة في ريو دي جانيرو، البرازيل، 21 يوليو/تموز 2022.

سقط 18 قتيلا على الأقل الخميس نتيجة اشتباكات بين الشرطة البرازيلية وعصابات الجريمة المنظمة في "كومبليكسو دو آلامو"، مدينة الصفيح الواقعة في ريو دي جانيرو، حسبما أعلنت الشرطة. وشارك في تنفيذ هذه العملية الأمنية قرابة 400 عنصر من قوات الأمن استخدموا خلالها عشر عربات مصفحة وأربع مروحيات.

إعلان اقرأ المزيد

نفذت قوات الأمن البرازيلية الخميس عملية ضد الجريمة المنظمة في "كومبليكسو دو آلامو"، مدينة الصفيح الواقعة في ريو دي جانيرو، وأسفرت العملية عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بحسب الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة المدنية للصحافيين إن القتلى هم 16 شخصا "يشتبه بانتمائهم" إلى عصابات إجرامية، وامرأة من سكان مدينة الصفيح تبلغ من العمر 50 عاما، وعنصر من قوات الأمن عمره 38 عاما.

في المقابل، أكد مكتب "المدافع عن الحقوق" و"لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين البرازيليين" لوكالة الأنباء الفرنسية أن المعلومات التي بحوزتهما تفيد بسقوط 20 قتيلا خلال العملية الأمنية.

وشارك في تنفيذ هذه العملية الأمنية قرابة 400 عنصر من قوات الأمن استخدموا خلالها عشر عربات مصفحة وأربع مروحيات. وهدفت العملية الأمنية إلى التصدي لعصابة متخصصة بنهب عربات نقل البضائع والأموال.

وكانت السلطات أفادت بمقتل خمسة أشخاص في "كومبليكسو دو آلامو" وهي مدينة صفيح ضخمة تشهد بانتظام اشتباكات دامية بين قوات الأمن وعصابات الجريمة المنظمة، ولا سيما تلك المتخصصة بتهريب المخدرات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من سكان مدينة الصفيح شكواهم من تصرفات قوات الأمن خلال العملية، مؤكدين أنه تم اقتحام منازل عدد منهم خلال تنفيذ العملية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك