هجوم الكابيتول: لجنة التحقيق تحمل ترامب مسؤولية "الفوضى والفساد"

حمّل رئيس لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بيني تومبسون الخميس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسؤولية أحداث هجوم الكابيتول وقال إنه "فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة". وطالب تومبسون في مستهل آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/يناير 2021، قائلا "يجب أن يُحاسبوا أمام القانون" على ما ارتكبوه من "عدوان على الديمقراطية".

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وجه رئيس لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بيني تومبسون الخميس اتهامه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة".

وقال تومبسون في مستهل آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة إن المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/يناير 2021 يجب أن "يُحاسبوا أمام القانون" على ما ارتكبوه من "عدوان على الديمقراطية".

وعقدت اللجنة جلستها العلنية الأخيرة هذه في ذروة ساعة المشاهدة التلفزيونية. وأشار النائب الديمقراطي إلى أنه "خلال فترة الشهر ونصف الشهر المنصرمة، روت اللجنة قصة رئيس فعل كل ما في وسعه لقلب نتيجة انتخابات".

وأكد تومبسون أن الرئيس الجمهوري السابق "لقد حاول تدمير مؤسساتنا الديمقراطية"، و"فتح بتهوّر طريقاً من الفوضى والفساد". وأضاف "يجب أن تكون هناك مساءلة" لجميع المتورطين في الهجوم على الكونغرس، من أدنى شخص "وصولا إلى المكتب البيضاوي".

وتعتبر جلسة الخميس هي الأخيرة للجنة التحقيق النيابية في الهجوم على مبنى الكابيتول بعد سلسلة من جلسات الاستماع، تستعرض خلالها تفاصيل ما جرى في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 كما عاشها الرئيس في حينه دونالد ترامب "دقيقة بدقيقة".

وقالت النائبة الديمقراطية إيلين لوريا في مقابلة على شبكة "سي إن إن" خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت إن "الأمر بسيط، هو لم يقم بشيء لإيقاف أعمال الشغب"، مضيفة "مع ذلك، لم يتوقّف مستشاروه عن مطالبته بالتصرّف".

وستقود لوريا مع زميلها الجمهوري آدم كينزينجر، الهجوم ضد الرئيس السابق الذي "أخفق في واجبه" كقائد أعلى للقوات المسلحة من خلال عدم دعوته أنصاره إلى الانسحاب من مقر الكونغرس.

وكان ترامب هو الذي استدعاهم إلى واشنطن أثناء تصديق المشرعين على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وفي خطاب ناري ألقاه في العاصمة عند الظهيرة، طلب منهم "القتال مثل الشياطين" ضد "التزوير الانتخابي الواسع" المفترض. ثم عاد إلى البيت الأبيض فيما شن المتظاهرون هجوما على الكابيتول.

واستغرقه الأمر أكثر من ثلاث ساعات قبل أن يدعو مؤيديه لمغادرة المكان. وقال لهم في مقطع فيديو نُشر على "تويتر"، "أنا أعرف ألمكم، لكن عليكم العودة إلى منازلكم الآن".

"مدّ يد المساعدة"

وبحسب مقتطفات من إفادات نشرها كيزينجر على "تويتر"، فقد تابع الرئيس السابق وقائع الهجوم على التلفزيون أثناء وجوده في غرفة الطعام في البيت الأبيض. وأشارت النائبة الجمهورية ليز تشيني إلى أن ترامب "لم يلتقط هاتفه ليأمر إدارته بمدّ يد المساعدة".

وبحسب لوريا فإن "الأمر ليس أنه لم يفعل شيئا فقط، بل نشر تغريدة في الساعة 2:24 انتشرت بشكل مؤسف" وساهمت في صب الزيت على النار، عبر انتقاده نائب الرئيس مايك بنس لعدم رغبته في منع التصديق على نتائج الانتخابات. لذلك تعتبرأن ترامب "كان يريد هذا العنف". وقالت لصحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس السابق تصرف فقط "بعدما أدرك أن الأمر لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة".

ويمكن أن تشمل النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة، توصية برفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق. لكن القرار بهذا الشأن يعود إلى وزير العدل ميريك غارلاند الذي أكد الأربعاء أن "لا أحد فوق القانون".

ويندد ترامب بشدة بعمل اللجنة كما من المتوقّع أن ينجح في تقديم نفسه على أنه ضحية مؤامرة سياسية إذا وُجّهت إليه لائحة اتهام. وكان قد ألمح مرات عدة إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2024.

فرانس24/ أ ف ب

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