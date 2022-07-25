البرازيل: بولسونارو يطلق حملته الانتخابية سعيا للفوز بولاية رئاسية ثانية

أعلن جايير بولسونارو الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته الأحد، انطلاق حملته الانتخابية للخوض في رئاسيات البرازيل المقررة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر. ودعا مناصريه إلى دعمه من خلال النزول إلى الشارع في يوم العيد الوطني في شهر أيلول/سبتمبر المقبل. ولم يفوت بولسونارو الفرصة لانتقاد الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المرشح الأوفر حظا حسب استطلاعات رأي.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن بولسونارو ترشّحه لولاية رئاسية ثانية خلال مؤتمر الحزب الليبرالي في ريو دي جانيرو. وحضر الخطاب 12 ألف شخص، وفق المنظمين، علما بأن الملعب المسقوف لم يبد ممتلئا.

يسعى جايير بولسونارو للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، لذلك أطلق حملته الانتخابية الأحد خلال تجمّع نظمه في ريو، وانتقد مجددا المحكمة الفدرالية العليا قائلا "هؤلاء الصم ذوو السترات السوداء عليهم أن يفهموا ما هو صوت الشعب". كما وجه انتقاده إلى خصمه الأبرز الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تفيد الاستطلاعات بأنه المرشح الأوفر حظا.

وداعا بولسونارو مناصريه إلى دعمه بالنزول إلى الشارع في السابع من أيلول/سبتمبر المقبل، في يوم العيد الوطني، على غرار ما فعلوا العام الماضي في تظاهرات تخلّل بعضها إطلاق شعارات مناهضة للديموقراطية.

وشكك بولسونارو مرارا بالنظام الانتخابي في البرازيل وخصوصا بنزاهة التصويت الإلكتروني، ما دفع المحكمة العليا إلى فتح تحقيق بحقه بتهمة نشر معلومات مضللة عن النظام الانتخابي.

قال بولسونارو إنه يصلي "لكي لا تعرف البرازيل يوما آلام الشيوعية"، في إشارة إلى لولا الذي اتّهمه الرئيس المنتهية ولايته من دون أن يسميه بأنه سيسعى إلى تقييد الحريات في حال عاد إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر والثلاثين منه.

وبحسب آخر استطلاع أجراه مركز داتافوليا في حزيران/يونيو، سينال لولا، الرئيس اليساري الأسبق ومؤسس حزب العمال، 47 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى متقدما بفارق كبير على بولسونارو الذي سينال 28 بالمئة.

وجّه بولسونارو نداء مباشرا إلى الشباب الذين تظهر الاستطلاعات أنهم بغالبيتهم يؤيدون لولا، قائلا "علينا أن نجتذب شبان اليسار إلى معسكرنا، وأن نظهر لهم الحقيقة حيث دعم مرشّحكم آخرين في أمريكا الجنوبية، انظروا إلى البؤس في هذه البلدان، انظروا إلى فنزويلا انظروا إلى أين تتجه الأرجنتين حيث 50 بالمئة من السكان باتوا قريبين من خط الفقر".

للتذكير فإن بولسونارو تعرض لعملية طعن في البطن خلال أحد التجمّعات، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها في العام 2018، لذلك اعتلى الأحد المنصة مرتديا سترة مضادة للرصاص تحت قميصه، وكان محاطا بحراسة أمنية مشددة وبعناصر مجهّزين بآلات لكشف المعادن.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك