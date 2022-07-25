كندا: إطلاق نار في لانغي قرب فانكوفر يسفر عن سقوط ضحايا

ضابطة شرطة في مسرح الجريمة بعد وقوع عدة حوادث إطلاق نار استهدفت ضحايا عابرين في ضاحية لانغلي في مقاطعة فانكوفر.

سقط عدد من الضحايا خلال عمليات إطلاق نار في منطقة لانغي القريبة من مدينة فانكوفر الكندية، ولم تحدد السلطات المحلية بعد حالة الضحايا، لكنها أكدت توقيف المشتبه به، وأنه رجل من أصول قوقازية، حسب قول المتحدثة باسم شرطة المنطقة.

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أعلنت الشرطة الكندية في لانغي قرب فانكوفر، غرب كندا، وقوع "عدة عمليات إطلاق نار" سقط خلالها عدد من الضحايا، وأنها ألقت القبض على المشتبه به. بحسب ما قالت المتحدثة باسم الشرطة ريبيكا بارسلو في إفادتها لوكالة الأنباء الفرنسية، لكن المتحدثة لم تحدد ما إذا كان الضحايا قد لقوا حتفهم. مضيفة "أنه تم احتجاز أحد الأشخاص، وأن التحقيق جار لاحتمال تورط مشتبيهن آخرين بالهجوم".

ورجحت وسائل إعلام كندية، أن يكون المشتبه به قد أطلق النار على مشرّدين في المدينة بطريقة متعمّدة.

تزامنا مع ذلك، تم بث رسائل تنبيه لسكان المنطقة الواقعة في مقاطعة بريتش كولومبيا، التي يقطنها نحو 130 ألف شخص، تعرفهم على سمات المشتبه به، مرجحة أنه قد يكون من أصول قوقازية، وتدعوهم كذلك إلى توخي الحذر.

فرانس24/ أ ف ب

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