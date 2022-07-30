البيت الأبيض: نتائج اختبارات كوفيد-19 للرئيس الأمريكي إيجابية مجددا

أفاد بيان لطبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور السبت إن نتيجة اختبارات كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابية مرة أخرى، وذلك على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه والشعور بأنه "على ما يرام تماما".

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أصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بكوفيد - 19 مجددا بعدما كانت الاختبارات قبل تسعة أيام قد أثبتت إصابته بالمرض ولكن اختبارات أخرى جاءت سلبية مرتين في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت الرئاسة الأمريكية السبت إن بايدن "سيعزل نفسه في البيت الأبيض حتى تأتي نتيجة اختباره سلبية" وسيلغي السفر في الأيام المقبلة إلى ولايتي ديلاوير وميشيغان.

وفي تغريدة على تويتر كتب بايدن بعد أن جاءت النتيجة إيجابية إن ذلك يمكن أن يحدث "لعدد قليل من الناس".

مضيفا "ليس لدي أي أعراض لكنني سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي. ما زلت أعمل وسأستأنف النشاط قريبا".

وأكد طبيب الرئيس كيفين أوكونور إن اختبار بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، كان سلبيا خلال الأيام الأربعة الماضية، ولا توجد خطة لاستئناف العلاج نظرا لافتقاره للأعراض.

وسبق وأن تحث بايدن عن إصابته بكوفيد-19 ووصف بأنها خفيفة وقال إنه بإمكانه مواصلة العمل أثناء العزل، وأرجع الأعراض الخفيفة للمرض إلى اللقاحات والعلاجات الأخرى التي تناولها.

فرانس24/ رويترز

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