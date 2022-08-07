أمريكا: جرائم قتل تطال مسلمين في نيومكسيكو وحاكمة الولاية تعتبر أن هذه الطائفة "مستهدفة"

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باشرت الشرطة الأمريكية ووكالات اتحادية في ولاية نيو مكسيكو بالتحقيق في جرائم راح ضحيتها أربعة مسلمين وذلك للتأكد من ارتباطها ببعضها. آخر هذه الجرائم وقعت مساء الجمعة، وبحسب حاكمة الولاية فهي "جرائم قتل مستهدفة" للطائفة المسلمة.

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أبلغ قائد شرطة ألباكيركي في ولاية نيومكسيكو الأمريكية هارولد ميدينا الصحافيين بأن "شابا من الجالية المسلمة قُتل"، فيما لم يتم الكشف عن اسم القتيل وملابسات الجريمة.

وأوضحت الشرطة أنه في الحالات الثلاث السابقة تم نصب كمائن للضحايا وأطلقت النار عليهم دون سابق إنذار.

وأوضح قائد الشرطة ميدينا إنه من المحتمل أن تكون جريمة قتل الشاب مرتبطة بجرائم القتل الثلاث السابقة.

وفي وقت سابق كانت لمّحت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو إلى أنه يبدو أنه تم استهداف المسلمين الثلاثة الآخرين الذين لقوا حتفهم في أكبر مدن الولاية خلال الأشهر التسعة الماضية بسبب دينهم وانتمائهم العرقي.

ومن جهتها أكدت ميشيل لوغان غريشام حاكمة ولاية نيو مكسيكو على تويتر في ساعة متأخرة من مساء السبت أن "القتل الذي استهدف المسلمين المقيمين في ألباكيركي يثير غضبا شديدا وغير مقبول على الإطلاق".

وأوضحت أيضا أنها أرسلت أفرادا إضافيين من شرطة الولاية إلى ألباكيركي للمساعدة في التحقيق.

للتذكير فقد تم قتل اثنين من رواد نفس المسجد بالرصاص في ألباكيركي أواخر تموز/يوليو وأوائل آب/أغسطس . وقالت الشرطة حينها إن هناك "احتمالا قويا" بأن يكون مقتلهما مرتبطا بمقتل مهاجر أفغاني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأوضحت الشرطة أن محمد أفضال حسين (27 عاما) الذي كان يعمل مديرا للتخطيط لمدينة إسبانيولا والذي أتى إلى الولايات المتحدة قادما من باكستان، لقي حتفه بالرصاص يوم الاثنين خارج مجمعه السكني في ألباكيركي.

كما أضافت الشرطة أيضا أن ذلك جاء في أعقاب مقتل أفتاب حسين (41 عاما) من الجالية الأفغانية في ألباكيركي والذي عُثر عليه مقتولا بالرصاص في 26 تموز/يوليو قرب المنطقة الدولية في المدينة.

وأكدت الشرطة أن الجريمتين مرتبطتان على الأرجح بإطلاق نار على محمد أحمدي (62 عاما) في موقف للسيارات بالقرب من مركز تجاري ومقهى في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

فرانس24/ رويترز

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