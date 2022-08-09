الولايات المتحدة: إدارة بايدن تلغي سياسة إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك التي أقرها ترامب

مهاجرون يسيرون إلى المكسيك عبر جسر ليردو ستانتون الدولي بعد إعادتهم من الولايات المتحدة.

ألغت وزارة الأمن الداخلي الامريكية مساء الإثنين، سياسة تلزم طالبي اللجوء الانتظار في المكسيك أثناء فترة النظر في ملفات لجوئهم في المحاكم الأمريكية. وكان قد تم فرضها في حقبة الرئيس السابق دونالد ترامب، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التراجع عن هذه السياسة "بطريقة سريعة ومنظمة". وقاضت بعض الولايات التي يحكمها جمهوريون إدارة بايدن بسبب القرار، وأمرت محكمة في تكساس بإعادة العمل بها.

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قالت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة مساء الإثنين، أنها ستوقف العمل بسياسة فُرضت خلال عهد دونالد ترامب، تلزم بموجبها طالبي اللجوء الانتظار في المكسيك ريثما تنظر المحاكم الأمريكية في طلباتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن سياسة "البقاء في المكسيك" سيتم التراجع عنها "بطريقة سريعة ومنظمة".

وقالت إنه لن يتم تسجيل أي شخص بعد الآن في هذا البرنامج ولن يُرسل أي عابر للحدود إلى المكسيك قبل مواعيد جلسات الاستماع الخاصة بملفه.

ويأتي إعلان الوزارة الأمريكية بعد ساعات من إلغاء أحد القضاة لأمر قضائي منع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إنهاء ما يسمى ببرنامج "البقاء في المكسيك".

وأعيد عشرات آلاف طالبي اللجوء إلى المكسيك بموجب هذه السياسة التي بدأت تطبقها إدارة ترامب في العام 2019، ويحق لهم الدخول إلى الولايات المتحدة فقد عندما يُطلب منهم أن يمثلوا في محاكم أمريكية لجلسات الاستماع في قضية هجرتهم.

واعتبر معارضون أن البرنامج قاس وخطير، إذ وُضع أشخاص ضعفاء في ظروف غير آمنة في بلدات حدودية.

وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن بروتوكولات حماية المهاجرين (الاسم الرسمي لبرنامج "البقاء في المكسيك") "فيها عيوب كثيرة وتفرض تكاليف بشرية غير مبررة وتصرف الموارد والأفراد عن التركيز على جهود أخرى ذات أولوية لحماية حدودنا".

وسعى بايدن بعد توليه الحكم إلى إنهاء السياسة الحدودية فيما سماه مقاربة أكثر إنسانية لمسألة الهجرة.

في الوقت الذي قاضت فيه مجموعة من الولايات التي يحكمها حزب الجمهوريين وعلى رأسها ولاية تكساس إدارة بايدن، وأمرت محكمة في تكساس بإعادة العمل بها.

وانتهى الأمر بالقضية أمام المحكمة العليا التي قضت في 30 حزيران/يونيو بأن بايدن لديه السلطة لإنهاء البرنامج.

وسجلت منظمة مجلس الهجرة الأمريكي American Immigration Council إعادة 70 ألف شخص على الأقل إلى المكسيك منذ بداية تطبيق البرنامج في كانون الثاني/ يناير 2019 حتى تعليق العمل به بشكل أولي في إدارة بايدن.

وأشارت منظمة "هيومن رايتس فيرست" الأمريكية Human Rights First إلى أن هناك 1544 حالة موثقة علنا من القتل والاغتصاب والتعذيب والخطف أو الاعتداءات الأخرى على أفراد أُعيدوا إلى المكسيك بموجب سياسة ترامب بين كانون الثاني/يناير 2019 و2021، ومنهم من لقوا حتفهم.

ولطالما جادلت إدارة ترامب بأن هذا النهج ضروري لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

ومنذ استلام بايدن الرئاسة، تم على الحدود توقيف وإعادة أكثر من 200 ألف شخص شهريا كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، إما بموجب بروتوكولات حماية المهاجرين أو بموجب سياسة أخرى متعلقة بمكافحة تفشي كوفيد-19 كانت تمنع الناس من عبور الحدود.

فرانس24/ أ ف ب

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