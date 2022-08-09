قلق بين أفراد الجالية المسلمة بعد عدة حوادث قتل في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

يسود قلق بين المسلمين القاطنين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بعد عدة حوادث قتل بحق أبناء الجالية مؤخرا. ومع تكرار هذه الحوادث لم تقدم الشرطة سوى القليل من الأدلة حول سبب اعتقادها بأن جرائم القتل مرتبطة بخلاف عرق الضحايا ودينهم. ويتجه المسلمون بالمقابل نحو اقتناء الأسلحة لحماية أنفسهم ومنهم من غادر الولاية بحثا عن الأمان.

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قرر رجل الأعمال مولى أكبر حمل مسدس معظم الوقت في ألباكيركي، وذلك بعد مقتل ثلاثة رجال مسلمين يعرفهم عقب تعرضهم لكمائن في أكبر مدينة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية في الأيام العشرة الماضية.

وقال إنه وأعضاء آخرون في الجالية المسلمة في ألباكيركي يتخذون مثل هذه الاحتياطات بينما تبحث الشرطة عمن استهدف وقتل أربعة رجال من أصل باكستاني أو أفغاني بالرصاص في المدينة منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال أكبر أنه رأى لآخر مرة نعيم حسين يوم الجمعة في جنازة رجلين آخرين، هما محمد أفضل حسين (27 عاما) وأفتاب حسين (41 عاما)، قتلا في أول أغسطس/آب و26 يوليو/تموز على الترتيب.

وأطلق أحدهم النار على نعيم حسين، الذي كان في منتصف العشرينيات من العمر، بعد ساعات بالقرب من سنترال أفينيو جنوب شرقي ألباكيركي، مثل الرجلين الآخرين.

ويعرف أكبر أيضا محمد أحمدي، وهو مسلم مثله من أفغانستان. وقال أكبر إن أحمدي قُتل بالرصاص في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في أثناء تدخينه سيجارة خارج متجر كان يديره هو وشقيقه في جنوب شرق ألباكيركي.

وقال أكبر، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية ولديه رخصة حمل سلاح "يحاول الناس أن يفهموا "لماذا نحن"، لماذا الجالية المسلمة على وجه التحديد؟"

ولم تقدم الشرطة سوى القليل من القرائن حول سبب اعتقادها بأن جرائم القتل مرتبطة بخلاف عرق الضحايا ودينهم.

وطلب نائب قائد شرطة ألباكيركي، كايل هارتسوك، من الجمهور في إفادة بجامعة نيو مكسيكو يوم الإثنين الإبلاغ عن سيارة فولكس فاغن جيتا رمادية أو فضية يعتقد أنها متورطة في عمليات القتل.

وقال طاهر جاوبا المتحدث باسم المركز الإسلامي في نيو مكسيكو، حيث كان الضحايا الأربعة يؤدون الصلاة، إن عمليات القتل الثلاثة الأخيرة وقعت بالقرب من جامعة نيو مكسيكو، وقد غادر بعض الطلاب الباكستانيين البلدة بحثا عن الأمان.

وفي أثناء الإفادة، أوصت الشرطة الطلاب القلقين بحمل رذاذ الفلفل في الحرم الجامعي، لكنها قالت إن اليقظة والانتباه هي أفضل دفاع.

فرانس24/ رويترز

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