الشرطة الأمريكية تقتل مسلحا هاجم مكتب التحقيقات الفدرالي في ولاية أوهايو

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قتلت الشرطة الأمريكية الخميس مسلحا حاول اقتحام مركز لمكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو. يأتي الحادث عقب تنديد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بتهديدات تعرض لها الجهاز على خلفية مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، إذ وصف راي التهديدات بأنها "مؤسفة وخطيرة". مضيفا أن "العنف ضد أجهزة إنفاذ القانون ليست الحل، أيا يكن الشخص الذي أثار استياءك".

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قتل مسلح حاول اقتحام مبنى مكتب التحقيقات الاتحادي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الخميس، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد مطاردة بسيارة.

وقع الحادث في وقت يسود الغضب أوساط اليمينيين على خلفية تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مار إيه لاغو في فلوريدا، علما بأنه لا مؤشرات تفيد بوجود رابط بين الواقعتين.

وأشار بيان "إف.بي.آي" إلى أن الواقعة "فعلت جرس الإنذار واستجابة عناصر وحدة مسلحة خاصة في مكتب التحقيقات الفدرالي، فلاذ الشخص بالفرار".

وبحسب وسائل إعلام محلية، استعمل الشخص قاذفا للمسامير (آلة لقذف المسامير تعمل بواسطة ضغط الهواء) وكانت بحوزته بندقية من نوع "ايه-ار 15".

وقال المتحدث باسم الشرطة إن قوات إنفاذ القانون لاحقت المهاجم. وتابع "عندما توقفت السيارة، جرى تبادل لإطلاق النار بين الشرطيين والمشتبه به".

وقد لجأ الرجل إلى حقل ذرة، حيث حاصرته قوات الأمن التي حاولت بدون جدوى التفاوض معه للاستسلام، حسب ما قال متحدث باسم شرطة أوهايو.

وقال ناثان دينيس، المتحدث باسم دورية الطرق السريعة بولاية أوهايو في إفادة صحفية إن مطاردة أعقبت ذلك، وأطلق المشتبه فيه النار من سلاحه على أحد أفراد شرطة الولاية بدون إصابته.

وتعرض مكتب التحقيقات الاتحادي لتهديدات عبر الإنترنت منذ أن فتشت عناصره منزل ترامب في فلوريدا يوم الإثنين كجزء من تحقيق في وثائق هربت من البيت الأبيض عندما غادر منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون لم تذكر هويتهما على دراية بالموضوع، إن المحققين يبحثون ما إذا كان المشتبه به على صلة بجماعات متطرفة.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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