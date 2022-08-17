الرئيس الأمريكي يوقع قانون خطته الضخمة للمناخ والصحة بقيمة 430 مليار دولار

باتت خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة قانونا نافذا بعد أن وقعها الثلاثاء في خطوة تمنح الديمقراطيين دفعة جديدة مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل تراجع مفاجئ لترجيحات تحقيق الجمهوريين انتصارا ساحقا فيها. وقال بايدن في كلمة حول النص الذي أطلق عليه "قانون خفض التضخم" ويرصد 430 مليار دولار إن "الأمريكيين انتصروا ومجموعات الضغط خسرت".

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء خطته الضخمة للمناخ والصحة وأصدرها قانونا نافذا، في خطوة تعطي الديمقراطيين دفعا جديدا قبيل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية التي تراجعت بشكل مفاجئ ترجيحات تحقيق الجمهوريين فيها انتصارا ساحقا.

والنص الذي أطلق عليه "قانون خفض التضخم" وصفه البيت الأبيض بأنه أكبر التزام بالحد من التغير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا أيضا إلى أنه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 15 بالمئة كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحا تتخطى مليار دولار.

We can choose to build a future where everybody has an even shot. That’s the America I believe in.



And today, we’ve come a step closer to making that America real. pic.twitter.com/Tm1Fc0qtg6 — President Biden (@POTUS) August 16, 2022

وقال بايدن في خطاب يطغى عليه الطابع الانتخابي قبل التوقيع إنه "يمكن لبلد أن يتغير وهذا ما يحدث اليوم". كما أضاف: "الأمة يمكن أن تشهد تحولا. هذا ما يحدث الآن"، في كلمة شكلت أساس حملته قبيل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني التي يتوقع أن يخسر فيها الديمقراطيون غالبيتهم الضئيلة في الكونغرس.

وتابع الرئيس الأمريكي: "الأمر يتعلق بالغد. يتعلق بتأمين التقدم والازدهار للعائلات الأمريكية. يتعلق بأن نظهر للولايات المتحدة وللشعب الأمريكي أن الديمقراطية لا تزال فاعلة في الولايات المتحدة".

ويقتصر القانون على جزء مما كان بايدن يطمح له بادئ الأمر وفشل في تمريره في الكونغرس، إلا أن توصله إلى إصداره ولو بصيغة جديدة يعتبر إنجازا سياسيا ونجاحا مفاجئا يأمل الديمقراطيون أن يعزز حظوظهم في انتخابات منتصف الولاية.

Tune in as I deliver remarks and sign into law the Inflation Reduction Act, a historic bill that will lower costs for American families, combat the climate crisis, reduce the deficit, and finally make the largest corporations pay their fair share in taxes. https://t.co/QVATPkuSkN — President Biden (@POTUS) August 16, 2022

ويلحظ القانون رصد 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة، وسيتيح لنظام الضمان الصحي "ميديكير" لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسية. ولتحقيق ذلك يلحظ القانون خصوصا إصلاح ثغرات ضريبية وفرض ضريبة جديدة بنسبة 15 بالمئة كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحا تتخطى مليار دولار.

وكان بايدن يأمل في البداية في خطة استثمارية أكبر، لكن مجرد تمكنه من إصدار هذا الإصلاح يشكل شبه إحياء سياسي للديمقراطيين قبل انتخابات منتصف الولاية ويخسرها تقليديا المعسكر الحاكم. لكن وبعد مفاوضات شاقة مع الجناح اليميني للحزب الديمقراطي، أصبحت الخطة تقضي بتخصيص 370 مليار دولار لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 بالمئة بحلول 2030.

في المقابل، وصف الحزب الجمهوري الإعفاءات الضريبية التي تصل إلى 7500 دولار لشراء سيارة كهربائية بأنها "احتيال"، فيما أشادت المنظمة المدافعة عن البيئة "سييرا كلوب" بالخطوة "الجريئة".

Today, I signed the Inflation Reduction Act into law. It does so much of what we've fought to make happen for years like lowering costs and proving our government can work for working folks.



Here are the three major things you should know: https://t.co/7d5Dnk4bKS — President Biden (@POTUS) August 17, 2022

ويهدف الشق الثاني من هذه الخطة الاستثمارية الواسعة إلى تصحيح جزئي للتفاوت الهائل في الحصول على الرعاية الطبية في الولايات المتحدة، خصوصا عبر خفض أسعار الأدوية. وللمرة الأولى، سيتمكن نظام "ميديكير" الصحي العام المخصص لكثيرين بينهم خصوصا الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، من التفاوض بشأن أسعار بعض الأدوية مباشرة مع شركات الأدوية، وبالتالي الحصول على أسعار أكثر تنافسية.

وقال بايدن الثلاثاء: "أعلم أن هناك اليوم من لديهم نظرة قاتمة ويائسة لبلدنا، لكنني لست منهم". وأضاف أن إصلاح المناخ والرعاية الصحية الذي صوت جميع الجمهوريين بلا استثناء ضده، يكشف أن "الأمريكيين انتصروا ومجموعات الضغط خسرت". وتابع أن "هذا هو الخيار المطروح أمامنا: يمكننا حماية الأقوياء أو يمكن أن نتحلى بالشجاعة لبناء مستقبل يؤمن فرصا للجميع"، مؤكدا أن "هذه هي أمريكا التي أؤمن بها".

فرانس24/ أ ف ب

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