البرازيل: الشرطة تتهم الرئيس بولسونارو بالترويج لشائعات حول فيروس كورونا لنشر الذعر

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يلوح لأنصاره في خضم أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، برازيليا، بالبرازيل في 8 أغسطس/آب 2021.

وجهت الشرطة الاتحادية في البرازيل أصابع الاتهام إلى الرئيس جايير بولسونارو في وثيقة أرسلتها إلى المحكمة العليا، وتضمنت اتهامات له بإقدامه على ثني مواطنيه عن استخدام الكمامات الواقية خلال جائحة فيروس كورونا، وأيضا ادعائه أن من تلقوا التطعيمات المضادة للوباء هم معرضون لخطر الإصابة بداء الإيدز، مشيرة إلى أن خطوته الأولى تصل مستوى جريمة وأن الثانية ترقى إلى مرتبة الجنح.

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اتهمت الشرطة الاتحادية البرازيلية الرئيس جايير بولسونارو بثني السكان عن استخدام الكمامات خلال الجائحة وادعاء أن الذين تلقوا التطعيمات المضادة لوباء كوفيد-19 معرضون لخطر الإصابة بالإيدز.

وفي وثيقة أرسلت إلى المحكمة العليا في البرازيل، قال مفوض بالشرطة إن مساعي بولسونارو للحض على عدم الامتثال للتدابير الاحترازية المرتبطة بالوباء تصل إلى مستوى جريمة، في حين أن جهوده لربط الإيدز بالتطعيم ترقى إلى مرتبة الجنح.

كما طلبت الشرطة من قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، المسؤول عن التحقيق، تفويضها لتوجيه الاتهام إلى بولسونارو وآخرين متورطين في القضية.

وفي بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس اليميني المتطرف دون تقديم أي دليل إن تقارير حكومية أظهرت أن أشخاصا تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا قد أصيبوا بالإيدز.

وتم تعليق استخدام بولسونارو، الذي رفض تلقي اللقاح حسابيه في فيس بوك ويوتيوب بشكل مؤقت عقب بث تلك التصريحات. وقالت الشرطة إن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لإتمام التحقيقات، تشمل الاستماع إلى أقوال بولسونارو.

فرانس24/ رويترز

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