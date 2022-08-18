كوبا: مقتل 16 رجل إطفاء في حريق داخل أكبر مركز لتخزين النفط في البلاد

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حريق في مستودع للنفط في كوبا في 6 آب/أغسطس 2022.

ارتفعت حصيلة الحريق الذي تعرض له مستودع نفط غرب كوبا بداية الشهر الحالي. فوفق الحصيلة النهائية التي أعلنتها السلطات، فإن 16 شخصا قتلوا في حريق اندلع لأسبوع مطلع آب/أغسطس في أكبر مركز في البلاد لتخزين النفط. كما أعلنت الرئاسة الكوبية أن تشييع الضحايا سيجري الجمعة، وأعلنت حدادا وطنيا لمدة يومين.

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أسفر الحريق الذي نشب مطلع آب/أغسطس في مستودع للنفط في غرب كوبا، عن مقتل 16 رجل إطفاء، تعذر التعرف على جثث 14 منهم، وفق ما ذكر خبير في الطب الشرعي.

وكانت السلطات الكوبية قد أعلنت مقتل رجلي إطفاء وفقدان 14 آخرين. في حين قال رئيس الجمعية الكوبية للطب الشرعي خورخي غونزاليس بيريز في مؤتمر صحافي إن هؤلاء المفقودين لقوا مصرعهم في مكان الكارثة.

وتابع "بما أن البقايا التي تم العثور عليها تعرضت لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة، فمن غير الممكن إجراء عملية استخراج للحمض النووي" منها.

وأشارت الرئاسة الكوبية إلى أن تشييع الضحايا سيجري الجمعة، وأعلنت حدادا وطنيا لمدة يومين.

يذكر أن الحريق اندلع نتيجة صاعقة في الخامس من آب/أغسطس في مستودع النفط في ماتانزاس على بعد مئة كيلومتر شرق هافانا.

وأتت النيران على أربعة من ثماني خزانات، يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام أو المازوت، في أكبر مركز في البلاد لتخزين النفط.

فرانس24/ أ ف ب

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