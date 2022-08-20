المكسيك: أمر قضائي بتوقيف 64 مسؤولا في الشرطة والجيش في قضية الطلاب المفقودين

عنصران من البحرية المكسيكية يحرسان مقر النائب العام المكسيكي بعد احتجاز النائب العام السابق للبلاد على خلفية اختفاء طلاب مدرسة عام 2014.

أصدر القضاء المكسيكي الجمعة أمرا بتوقيف 20 مسؤولا في الجيش و44 مسؤولا في الشرطة على خلفية شكوك بتورطهم في اختفاء 43 طالبا بمدرسة تدريب المعلمين بأيوتزينابا جنوب البلاد عام 2014، وذلك بعد ساعات من اعتقال النائب العام السابق للبلاد خيسوس موريو كرم على خلفية نفس القضية.

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أعلنت النيابة العامة للمكسيك أن القضاء أصدر أمرا الجمعة بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة لتورطهم المفترض في اختفاء 43 طالبا في مدرسة أيوتزينابا (جنوب) في 2014 وذلك بعد ساعات على اعتقال النائب العام السابق للبلاد خيسوس موريو كرم في إطار القضية نفسها.

وقالت النيابة العامة إن القرار يشمل عشرين مسؤولا في الجيش و44 ضابط شرطة.

وتتعلق القضية بمجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا بولاية غيهيرو (جنوب)، توجهت ليل 26 إلى 27 أيلول/سبتمبر، إلى مدينة إيغوالا القريبة من أجل "طلب" حافلات للذهاب إلى مكسيكو من أجل المشاركة في تظاهرة.

قتل 43 شابا وحرق جثثهم في مكب نفايات

وكشف التحقيق أن الشرطة اعتقلت 43 شابا منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة تهريب المخدرات "غيهيرو أونيدوس"، ثم أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة. ولم يتم التعرف على رفات أكثر من ثلاثة منهم.

وقالت "لجنة الحقيقة في أيوتزينابا" التي شكلها الرئيس أندريس لوبيز أوبرادور في تقرير نشر الخميس إن عسكريين يتحملون جزءا من المسؤولية في هذه الحادثة.

وبناء على هذا التقرير اعتقل كرم في منزله في مكسيكو بتهم "إخفاء قسري وتعذيب وجنح ضد إدارة القضاء"، من دون أن يبدي أي مقاومة، حسب النيابة العامة.

فرانس24/ أ ف ب

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