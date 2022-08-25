القضاء الأمريكي يقر تعويضا في قضية صور تحطم مروحية أسطورة كرة السلة كوبي براينت

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فانيسا براينت تخرج من المحكمة في لوس أنجلس في 24 أغسطس/آب 2022.

تقرر الأربعاء دفع 31 مليون دولار كتعويضات عن الصور التي التقطها نواب عمدة الشرطة ورجال إطفاء ومسعفون، لموقع حادث تحطم طائرة المروحية الذي أودى بحياة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في يناير/كانون الثاني 2020، حسبما أعلنت هيئة محلفي مقاطعة لوس أنجلس التي أمرت بدفع 16 مليون دولار لأرملته فانيسا براينت، و15 مليون دولار للمدعي المشارك كريس تشستر الذي توفيت زوجته وابنته أيضا في نفس الحادث.

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أمرت هيئة محلفي مقاطعة لوس أنجلس الأربعاء بدفع 31 مليون دولار كتعويض عن الصور التي التقطها نواب عمدة الشرطة ورجال إطفاء ومسعفون، لموقع تحطم طائرة المروحية التي أودت بحياة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت.

وكان نجم لوس أنجلس ليكرز وابنته المراهقة جانا من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما اصطدمت مروحيتهم بتلة قرب لوس أنجلس في يناير/كانون الثاني 2020.

وقالت أرملته فانيسا براينت في أغسطس/آب الحالي إنها عانت من اضطرابات عاطفية لأن أفراد من إدارة شرطة لوس أنجلس ورجال الإطفاء التقطوا صورا لموقع التحطم، وشاركوها لاحقا مع الأصدقاء وأول المستجيبين.

وأمرت الهيئة المقاطعة بدفع 16 مليون دولار لفانيسا براينت، و15 مليون دولار للمدعي المشارك كريس تشستر الذي توفيت زوجته وابنته أيضا في حادث التحطم نفسه. وتوصل المحلفون في لوس أنجلس إلى حكمهم بعد حوالي أربع ساعات ونصف من المداولات.

ويعرف براينت على نطاق واسع بأنه أحد أعظم لاعبي كرة السلة على الإطلاق، وهو شخصية أصبحت وجها لرياضته خلال عقدين من الزمن مع فريق لوس أنجلس ليكرز. وتوج كوبي بطلا لـ"أن بي إيه" خمس مرات في مسيرة بدأت عام 1996 مباشرة بعد تخرجه من الثانوية واستمرت حتى اعتزاله عام 2016، وبعد ذلك دخل في مجالات عدة مربحة. كما حصل على ميدالية ذهبية أولمبية مرتين، حيث ساعد المنتخب الأمريكي على الفوز عامي 2008 في بكين و2012 في لندن.

فرانس24/ أ ف ب

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