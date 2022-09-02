الأرجنتين: الأمن يعتقل رجلا صوب سلاحا باتجاه نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر

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كريستينا كيرشنر تحيي أنصارها الذين تظاهروا أمام منزلها في بوينس آيرس، 29 أغسطس/آب 2022.

خلال لقائها بأنصارها الخميس أمام منزلها، صوب رجل سلاحا باتجاه رأس نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر، وفق ما نقل وزير الأمن أنيبال فيرنانديز الذي أكد اعتقاله. وبثت قنوات تلفزيونية عدة صورة لهذا الشخص خلال توجيهه السلاح نحوها.

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أعلن وزير الأمن في الأرجنتين أنيبال فيرنانديز أنه تم الخميس اعتقال رجل أقدم على تصويب سلاح باتجاه نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر أثناء عودتها إلى منزلها.

وبثت قنوات تلفزيونية عدة صورة لهذا الشخص خلال تصويبه سلاحا باتجاه رأس كيرشنر أثناء خروجها من سيارة كانت تقلها إلى منزلها. وقال الوزير "الآن يجب تحليل الوضع من جانب طاقم الشرطة العلمية لتحليل بصمات أصابع هذا الشخص وقدرته والاستعداد الذي كان لديه".

والرجل الذي لم يطلق النار، اقترب من كيرشنر وسط حشد كان ينتظر لإلقاء التحية عليها ولطلب توقيعها على كتاب يروي سيرتها الذاتية.

ومنذ الأسبوع الماضي تجمع مئات النشطاء خارج منزل كريستينا كيرشنر (69 عاما). ونظمت عشرات المسيرات أو التجمعات لدعم نائبة الرئيس في مدن عدة في الأرجنتين بمبادرة من حركات أو منظمات منخرطة في ائتلاف وسط اليسار الحاكم "فرانت دي تودوس" أو الحزب البيروني الذي تنتمي إليه كيرشنر.

ويذكر أن كيرشنر حكمت البلاد لولايتين من 2007 إلى 2015. وهي شخصية شعبية ومثيرة للانقسام، وما زالت مؤثرة في السياسة الأرجنتينية، وشنت هجوما مضادا بقوة في اليوم التالي مستنكرة الحكم واعتبرته سياسيا.

وكان الادعاء قد طلب حكما بسجن كيرشنر 12 عاما وحرمانها من الترشح للانتخابات مدى الحياة في قضية احتيال وفساد تتعلق بمنحها عقودا عامة.

ورص اليسار البيروني صفوفه، متهما القضاء بأنه مسيس من جانب اليمين الذي يوظفه لـ"منع" كيرشنر من ممارسة السياسة.

فرانس24/ أ ف ب

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