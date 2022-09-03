"ناسا" تستعد مجددا لإطلاق صاروخ "أرتيميس" إلى القمر بعد إرجاء المحاولة الأولى بسبب مشكلة فنية

غزو الفضاء

من المقرر أن تعيد وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) السبت محاولة إطلاق صاروخها العملاق الجديد نحو القمر، بعدما تمكنت من حل مشكلة فنية تسببت في إرجاء هذه العملية الاثنين الماضي، فيما يبدو أن التوقعات الجوية ملائمة. ويمثل نظام الإطلاق الفضائي أكبر نظام إطلاق رأسي جديد بنته ناسا منذ إطلاق صواريخ ساترون 5 خلال برنامج أبولو في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

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بعد معالجة المشكلات الهندسية التي أحبطت عملية الإطلاق الأولى قبل خمسة أيام، تستعد الفرق الأرضية في مركز كنيدي الفضائي بولاية فلوريدا السبت للقيام بمحاولة ثانية لإطلاق صاروخ إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) من الجيل الجديد في أولى رحلاتها إلى القمر.

ومن المقرر إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الذي يعادل طوله مبنى مؤلفا من 32 طابقا ويحمل كبسولة أوريون من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا في الساعة 2.17 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:17 بتوقيت غرينتش) مستهلا برنامج أرتميس الطموح التابع لناسا الذي يتضمن رحلات إلى القمر والمريخ بعد 50 عاما من إرسال آخر مهمة لبرنامج أبولو إلى القمر.

وانتهت محاولة الإطلاق السابقة يوم الإثنين بمشكلات تقنية أدت إلى وقف العد التنازلي وتأجيل الرحلة غير المأهولة.

وقال جيريمي بارسونز نائب مدير البرنامج في مركز الفضاء للصحافيين الجمعة إن الاختبارات أشارت إلى أن التقنيين قاموا منذ ذلك الحين بإصلاح خط وقود كان به تسريب وساهم في إلغاء عملية الإطلاق يوم الإثنين.

وقال مايك سارافين مدير مهمة "أرتيميس" للصحافيين مساء الخميس بأنه تم أيضا حل مشكلتين رئيسيتين أخريين بشأن الصاروخ نفسه بشكل يرضي ناسا، وهما عطل في محرك جهاز استشعار درجة حرارة وبعض التشققات في المادة الرغوية العازلة.

ويمثل الطقس دائما عاملا إضافيا خارجا عن سيطرة ناسا. وقال فريق الفضاء الأمريكي في كيب كنافيرال إن أحدث التنبؤات الجوية تشير إلى وجود فرصة بنسبة 70 في المئة لظروف سانحة خلال الفترة المواتية للإطلاق التي تستغرق ساعتين السبت.

وإذا توقف العد التنازلي مرة أخرى فقد تعيد ناسا تحديد موعد جديد لمحاولة إطلاق أخرى يوم الإثنين أو الثلاثاء.

فرانس24/ أ ف ب

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