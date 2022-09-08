الانتخابات الرئاسية البرازيلية 2022

البرازيل: بولسونارو يصف استطلاعات الرأي بـ"الكاذبة" قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية

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الرئيس البرازيلي جايير بوسونارو أثناء تجمع لأنصاره احتفالا بالذكرى 200 لاستقلال البرازيل، برازيليا 7 أيلول/ سبتمبر 2022.
الرئيس البرازيلي جايير بوسونارو أثناء تجمع لأنصاره احتفالا بالذكرى 200 لاستقلال البرازيل، برازيليا 7 أيلول/ سبتمبر 2022. © رويترز
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: أنطوان ماريوتي | خالد فلياشي
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اتهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو استطلاعات الرأي بـ"الكذب" الأربعاء بعد أن أظهرت أنه سيهزم أمام الرئيس اليساري السابق لولا دا سيلفا، وذلك خلال خطاب أمام الآلاف من أنصاره في برازيليا بمناسبة مرور مئتي عام على الاستقلال. ويعتزم بولسونارو جعل هذه المناسبة استعراض قوة قبل انتخابات 2 تشرين الأول/أكتوبر الأكثر استقطابا في تاريخ البرازيل الحديث.

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خلال خطاب أمام أنصاره بمناسبة مرور مئتي عام على الاستقلال، وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الأربعاء استطلاعات الرأي بالـ"كاذبة" بعد أن أظهرت أنه سيهزم أمام الرئيس اليساري السابق لولا دا سيلفا.

وقال عن معهد استطلاع الرأي "داتافولها" الذي منحه 32% فقط من نوايا التصويت مقابل 45% للويس إيناسيو لولا دا سيلفا "هنا ليست كذبة داتافولها". وأضاف "هنا تسود الحقيقة".

وأضاف الرئيس معلقا على حزب لولا العمالي الذي حكم البرازيل لمدة 14 عاما "الآن يريدون العودة إلى مسرح الجريمة". وردد "لن يعودوا".

ويعتزم بولسونارو جعل هذه المناسبة استعراض قوة قبل انتخابات 2 تشرين الأول/أكتوبر الأكثر استقطابا في تاريخ البرازيل الحديث.

 وقال الرئيس أمام حشود غفيرة في ساحة في العاصمة "لم أر قط مثل هذه الجماهير بألوانها الخضراء والصفراء" التي ترمز إلى العلم البرازيلي.

من المقرر أن تستمر الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية في ريو دي جانيرو على طول شاطئ كوباكابانا حيث تجمع آلاف الأنصار ظهرا.

 

فرانس24/ أ ف ب

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