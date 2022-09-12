اعتداءات 11 سبتمبر 2001: الأمريكيون يكرمون ضحايا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد

الرئيس الأمريكي جو بايدن يحضر مراسم تكريم ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على البنتاغون في واشنطن، الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2022.

خلد الأمريكيون الأحد ذكرى ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، الهجوم الأكثر دموية الذي شهدته الولايات المتحدة في تاريخها وأسفر عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخاص وغير "مسار تاريخ أمريكا"، حسبما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تنقل إلى البنتاغون حيث صدم خاطفون من تنظيم "القاعدة" طائرة في المبنى الضخم الذي يضم مقر وزارة الدفاع الأمريكية.

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أحيت الولايات المتحدة الأحد ذكرى ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي أسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخاص وغيرت "مسار تاريخ أمريكا"، حسبما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي نيويورك تجمع أقارب الضحايا وعناصر الشرطة والإطفاء ومسؤولون من المدينة عند النصب التذكاري والمتحف الوطني لـ11 سبتمبر/أيلول في الجزء الجنوبي من مانهاتان، حيث تمت تلاوة أسماء الأشخاص الذين قتلوا كما هي الحال كل عام منذ وقع الهجوم الأكثر دموية الذي شهدته الولايات المتحدة في تاريخها.

Today, we share this solemn rite of remembrance and reflect on all that was lost in the fire and ash on September 11, 2001. For twenty-one years, we still kept our promise to never forget, and we will keep the memory of those precious lives stolen from us. — Joe Biden (@JoeBiden) September 11, 2022

وتم قرع الأجراس فيما وقف المشاركون دقيقة صمت عند الساعتين 08,46 و09,03 (12,46 و13,03 ت غ)، وهي المواعيد الدقيقة التي ضربت فيها طائرتا الركاب برجي مركز التجارة الشمالي والجنوبي.

وأحيا بايدن الذكرى في البنتاغون حيث صدم خاطفون من تنظيم "القاعدة" طائرة في المبنى الضخم حيث يقع مقر وزارة الدفاع فيما حضرت نائبته كامالا هاريس الذكرى في نيويورك.

وفي 11 سبتمبر/أيلول 2001، قتل 2977 شخصا في الاعتداءات الأكثر دموية في التاريخ والتي ارتكبها تنظيم "القاعدة". وصدمت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وطائرة ثالثة البنتاغون. والرابعة التي يبدو أنها كانت تستهدف الكابيتول أو البيت الأبيض تحطمت في منطقة حرجية في شانكسفيل في بنسلفانيا بعد هجوم مضاد من الركاب. ولم ينج أحد من ركاب الطائرات الأربع.

In the midst of the dark days following September 11th, we found a true sense of national unity. pic.twitter.com/vxQLF5GRIv — President Biden (@POTUS) September 11, 2022

وفي واشنطن شارك الرئيس الأمريكي في فعالية نظمت بالبنتاغون حيث صدمت طائرة المبنى ما أدى لمقتل 184 شخصا، واقترب من إكليل للزهور خارج المبنى ووضع يده على قلبه. وقال على تويتر قبل وقت قصير من ذلك: "بعد 21 عاما، نبقي حية ذكرى جميع الأرواح الثمينة التي سُرقت منا في غراوند زيرو وفي شانكسفيل في بنسلفانيا وفي البنتاغون".

كما شارك بايدن رسالة وجهتها في 11 سبتمبر/أيلول 2001 الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس، إلى الشعب الأمريكي. وكتبت الملكة آنذاك" "الحزن هو الثمن الذي يدفع لقاء الحب".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد تغير مسار تاريخ أمريكا في ذلك اليوم"، لكن ما لم يتغير هو "طبع هذه الأمة، التضحيات والحب والسخاء" الذي تستطيع الولايات المتحدة القيام به. وتابع بايدن: "هذا اليوم لا يتعلق بالماضي بل بالمستقبل" داعيا الأمريكيين إلى الدفاع عن الديمقراطية، ضامنة الحرية التي أراد الإرهابيون أن "يطمروها تحت النار والدخان والرماد".

من جهتها، شاركت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن في حفل ذكرى أقيم في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا. وتوالت رسائل التعاطف والدعم من خارج البلاد أيضا.

Today we pay tribute to the victims of 9/11. It is one of the most tragic days in the history of 🇺🇸 & the world. Facing missile attacks daily, 🇺🇦 knows well what terrorism is and sincerely sympathizes with the 🇺🇸 people. Terrorism is an evil that has no place in the modern world! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2022

من جهة أخرى، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر: "كما نتذكر أحداث 11 سبتمبر/أيلول والأرواح البريئة التي فقدت، نتذكر أيضا التضامن الذي جمعنا خلال تلك الساعات المظلمة". وأضاف زيلينسكي في تغريدة: "في وقت تواجه هجمات صاروخية يومية، تعرف أوكرانيا جيدا الإرهاب وتتعاطف بصدق مع الشعب الأمريكي"، وذلك في إشارة إلى الغزو الروسي لبلاده الذي أودى بالآلاف.

وأضيئت سماء نيويورك مساء السبت بشعاعين باللون الأزرق يرمزان إلى برجي مركز التجارة. وإلى جانب الخسائر الرهيبة مع آلاف الوفيات والجرحى، توفي آلاف آخرون في السنوات التالية بسبب أمراض سببها الدخان السام الناجم عن انهيار البرجين التوأمين.

فرانس24/ أ ف ب

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