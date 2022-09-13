جوائز "إيمي" التلفزيونية: "ساكسيشن" و"سكويد غايم" يحصدان أبرز المكافاءات

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فريق عمل مسلسل "ساكسيشن" على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز "إيمي" في 12 سبتمبر 2022 في لوس أنجلس.

حصد مسلسل "ساكسيشن" الذي أنتجته مجموعة "إتش بي أو" الأمريكية على جائزة أفضل مسلسل درامي وأفضل سيناريو وأفضل دور مساعد خلال توزيع جوائز "إيمي" التلفزيونية الإثنين. من جهته، نال المسلسل الكوري الجنوبي "سكويد غايم" الذي انتجته منصة "نتفليكس" على جائزة أفضل ممثل لبطله لي جونغ جاي الذي أصبح أول فائز بهذه الجائزة عن عمل بلغة غير الإنكليزية.

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تقاسم إنتاجان كبيران الاثنين جوائز "إيمي" التلفزيونية، إذ حصل "ساكسيشن" من "إتش بي أو" على جائزة أفضلمسلسل درامي، في حين دخل الكوري الجنوبي "سكويد غايم" تاريخ المسابقة بنيله مجموعة مكافآت أبرزها تلك المخصصة لأفضل ممثل، إذ مُنحت لبطله لي جونغ جاي.

وفاز "ساكسيشن" الذي كان مرشحا في 25 فئة بثلاث جوائز أخرى من بينها أفضل سيناريو وأفضل دور مساعد (لماثيو ماكفاديين).

وتقاسم المسلسل الأمريكي أبرز الجوائز مع المسلسل الكوري الجنوبي "سكويد غايم" الذي تحول ظاهرة. وفتح مسلسل "نتفليكس"صفحة جديدة في تاريخ جوائز "إيمي" الموازية بأهميتها تلفزيونيا للأوسكار في السينما، بفضل حصوله على جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي لبطله لي جونغ جاي، ما جعله أول فائز بهذه الجائزة عن عمل بلغة غير الإنجليزية.

وكرس "سكويد غايم" بهذا الإنجاز النجاح المتزايد للسينما الكورية الجنوبية بعدما سبقه فيلم "باراسايت" للمخرج بونغ جون هو إلى انتزاع جائزة أوسكار أفضل فيلم عام 2020.

وفي فئة المسلسلات الدرامية، حصلت زندايا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها كمراهقة مدمنة على المخدرات في "يوفوريا".

وفاز "تيد لاسو" من إنتاج "آبل تي في +" بجائزة أفضل مسلسل كوميدي. في المسلسل، يؤدي جيسون سوديكيس دور مدرب كرة قدم أمريكية تُسنَد إليه مهمة غير متوقعة داخل فريق إنكليزي لكرة القدم.

فرانس24 / أ ف ب

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