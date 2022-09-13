وكالة الأدوية الأوروبية توصي بجرعة تنشيطية من لقاح فايزر لمقاومة سلالتين من أوميكرون

نصحت وكالة الأدوية الأوروبية الاثنين بجرعة تنشيطية جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا مخصصة لمكافحة سلالتي أوميكرون الفرعيتين "بي.إيه.4" و"بي.إيه.5". وتتصل أحدث موافقة بما يُسمى اللقاح ثنائي التكافؤ الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك والذي يستهدف "بي.إيه.4" و"بي.إيه.5" وكذلك سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

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أوصت وكالة الأدوية الأوروبية الاثنين بجرعة تنشيطية ضد كوفيد-19 مخصصة لمكافحة سلالتي أوميكرون الفرعيتين "بي.إيه.4" و"بي.إيه.5"، وذلك بعد مرور أيام على الموافقة على جرعتين تنشيطيتين مخصصتين لمكافحة السلالة الأقدم "بي.إيه.1".

وتتصل أحدث موافقة بما يُسمى اللقاح ثنائي التكافؤ الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك والذي يستهدف السلالتين الفرعيتين "بي.إيه.4" و"بي.إيه.5"، وكذلك سلالة أوميكرون من فيروس كورونا الذي ظهر أصلا في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وتوفر لقاحات فيروس كورونا الموجودة بالفعل حماية جيدة من الحاجة للعلاج في المستشفيات والوفاة لكن فاعليتها تراجعت مع تحور الفيروس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أقرت وكالة الأدوية الأوروبية لقاحين محدثين أنتجتهما فايزر/بيونتيك وموديرنا لمكافحة "بي.إيه.1".

فرانس 24 / رويترز

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