تجدد أعمال العنف والنهب في هايتي على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات

أعمال نهب وتخريب في العاصمة الهايتية بورت أو برنس على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، 16 أيلول/ سبتمبر 2022.

تواصلت أعمال العنف والنهب في مدن مختلفة في هايتي الغارقة بالأزمات على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات. فيما تعرض مستودع لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للسرقة. واستمرت أعمال العنف في عاصمة البلاد لليوم الرابع على التوالي حيث هاجم متظاهرون شركات ومبان تضم مؤسسات عامة.

إعلان اقرأ المزيد

تجددت أعمال العنف والنهب الجمعة في مدن مختلفة من هايتي بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات.

وقام متظاهرون بسرقة مستودع لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مدينة غوناييف ثالث مدن البلاد، والذي يحتوي على 1400 طن من المواد الغذائية.

واستهدفه متظاهرون الخميس في حين عبر آخرون عن غضبهم في شوارع العاصمة بورت أو برنس ومدن مختلفة أخرى.

وندد برنامج الأغذية العالمي بالهجوم على مكتبه وبنهب مستودعه في غوناييف. وأكد في بيان الجمعة أن الطعام كان مخصصا لبرامج الوجبات المدرسية وللأسر والأطفال الأكثر هشاشة في هايتي، الدولة الغارقة بالأزمات.

ونقل البيان عن مدير برنامج الأغذية العالمي في هايتي جان مارتن باور قوله إن "الحادث غير مقبول ببساطة. كان يُفترض أن يسمح الغذاء المنهوب بإطعام نحو 100 ألف تلميذ حتى نهاية العام".

وجدّت أعمال نهب في أماكن أخرى في غوناييف وسان مارك، وهما مدينتان رئيسيتان في مقاطعة أرتيبونيت.

وأكدت صحيفة "لو نوفيليست" اليومية تعرّض مقر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونوبس) ومدارس عديدة وجامعة رسمية وشركات للتخريب والنهب.

اقتحام مبان عامة

وشهدت العاصمة هايتي أعمال عنف لليوم الرابع على التوالي. ومنذ الثلاثاء، هاجم متظاهرون شركات ومبان تضم مؤسسات عامة.

وهاجم متظاهرون الخميس مقر التلفزيون الوطني الهايتي ومكتبا للأرشيف الوطني وقاموا بنهبهما. كما تعرّضت متاجر ومحال ومؤسسات عديدة للنهب والحرق.

كما تعرض منزلان لمقربَين من الحكومة هما المحامي أندريه ميشال والسناتور السابق إدموند بوزيل للتخريب والنهب ليل الأربعاء الخميس. فيما تعرض مقر إقامة وزير التخطيط والتعاون الخارجي في الحكومة ريكار بيير لهجوم. وأكد بيان صادر عن أندريه ميشال حصول الهجمات الثلاث.

قلق أممي

وفي رسالة نُشرت الجمعة أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بلسان المتحدث باسمه عن "القلق بشأن الوضع في هايتي".

ودعا غوتيريس إلى الهدوء وأقصى درجات ضبط النفس، وحث "جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع وتجنب العنف والسماح للشرطة الوطنية في هايتي بالاضطلاع بمهامها لحماية السكان"، بحسب البيان.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك