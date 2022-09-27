الإعصار إيان يضرب كوبا... وفلوريدا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ

كوارث طبيعية

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تُظهر صورة القمر الصناعي من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إعصار إيان فوق البحر الكاريبي في 26 سبتمبر 2022.

أعلن مركز الأحوال الجوية الكوبي، الثلاثاء، بلوغ الإعصار إيان الساحل الغربي للجزيرة، وضربه بلدة "لا كولوما" في مقاطعة "بينار ديل ريو"، فيما تستعد ولاية فلوريدا الأمريكية لوصوله معلنة حالة الطوارئ، حيث قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن "إيان" بات الآن من الفئة 3 أي "إعصار شديد القوة".

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بلغ الإعصار إيان الساحل الغربي لكوبا، حسب ما أعلن مركز الأحوال الجوية الكوبي، في حين تستعد ولاية فلوريدا الأمريكية لوصوله أيضا.

وقال خبير في الأرصاد الجوية في المركز للتلفزيون الرسمي "يتواجد الإعصار إيان على الأراضي الكوبية".

وأشار إلى أن الإعصار ضرب بلدة لا كولوما وهي قرية للصيادين في مقاطعة بينار ديل ريو على الساحل الغربي لكوبا.

وأشارت سلطات مقاطعة بينار ديل ريو الكوبية إلى أن "جميع شبكات التيار الكهربائي قُطعت" احترازيا.

وبدأت الرياح تُسقط أغصانا من الأشجار وتطاير الركام في الشوارع والساحات الخلفية للمنازل بفعل العواصف بحسب لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

وأفاد صحافيو وكالة الأنباء الفرنسية بأن الأمطار المرافقة للإعصار بدأت تنهال على غرب كوبا.

وأعلن الدفاع المدني الكوبي منذ الإثنين حالة الإنذار في المقاطعات الست في غرب البلاد وهي "بينيار ديل ريو" و"ارتيميسا" و"هافانا" و"مايابيكي" و"سينفويغوس" و"جزيرة خوبنتود" الواقعة على بعد 340 كيلومترا جنوب العاصمة.

ويتراوح ارتفاع الأمواج بين خمسة وسبعة أمتار.

وأجلت السلطات نحو 50 ألف شخص من بينيار ديل ريو.

وتشكلت طوابير طويلة لشراء بعض المواد الغذائية في العاصمة هافانا البالغ عدد سكانها 2,1 مليون نسمة،

وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل "ينبغي الاستفادة من هذه الساعات المتبقية قبل أن يتعقد الوضع. حماية السكان أمر أساسي".

ووضعت جزيرة غراند كايمان التابعة للمملكة المتحدة في حالة إنذار أيضا.

"تهديد كبير"

وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير الثلاثاء أن "إيان" بات الآن من الفئة 3 أي "إعصار شديد القوة". وبدأت ولاية فلوريدا الاستعداد لوصول الإعصار إليها.

ويعتبر المركز أن الإعصار يصبح "شديد القوة" أي من فئة 3 و4 و5 على هذا المقياس عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا في الساعة.

وحذر المركز من أن أيان "سيصل فوق جنوب شرق خليج المكسيك الثلاثاء (..) وسيقترب من ساحل فلوريدا الغربي الأربعاء والخميس".

وأعلنت حالة الطوارئ في كل أرجاء ولاية فلوريدا فيما تكثف السلطات الاستعدادات له.

وأعلن المطار الدولي في مدينة تامبا أنه سيعلّق نشاطاته الثلاثاء عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي.

وحذر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس من أن الإعصار إيان "سيخلف أمطارا غزيرة ورياحا عنيفة وفيضانات مباغتة على طول ساحل خليج فلوريدا".

وطلب من السكان تخزين المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود وتوقع انقطاعات في التيار الكهربائي.

وبدأت مدن عدة في فلوريدا مثل ميامي و"فورت لوديردايل" وتامبا توزيع أكياس رمل على السكان لمساعدتهم على حماية منازلهم في حال حصول فيضانات.

وأصدرت مناطق مثل هيلرسبورو (غرب) حيث تامبا وكولير (جنوب غرب) أوامر إخلاء الزامية في المناطق الساحلية الأكثر عرضة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في 24 من أصل 67 منطقة يسمح بتخصيص مساعدات فدرالية لها.

وتخلت وكالة الفضاء الأمريكية عن إطلاق صاروخ باتجاه القمر كان مقررا الثلاثاء من مركز كينيدي الفضائي في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

ويأتي إيان بعد الإعصار فيونا الذي اجتاح الأسبوع الماضي منطقة الكاريبي حيث قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وساحل كندا على المحيط الأطلسي حيث وقع قتيلان.

فرانس24/ أ ف ب

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