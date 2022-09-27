في استفتاء تاريخي على قانون الأسرة... كوبا تقر زواج المثليين

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كوبا تقر زواج المثليين بعد أن صوت الكوبيون لصالح قانون الأسرة الذي زاد من الحماية للأقليات في الجزيرة، حسب ما أعلن المجلس الانتخابي الوطني في البلاد الإثنين.

صادقت اللجنة الانتخابية في كوبا، الإثنين، في استفتاء على قانون الأسرة الجديد الذي من شأنه أن يغير الثقافة القائمة، ويجيز زواج المثليين والحمل لفائدة الغير. وهذه أول مرة يدعى الكوبيون للتصويت على قانون من خلال استفتاء، حيث إن هذا النوع من التصويت كان محصورا حتى الآن بالنصوص الدستورية.

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أعلنت اللجنة الانتخابية الكوبية، الإثنين، المصادقة في استفتاء على قانون الأسرة الجديد، الذي يشمل زواج المثليين جنسيا، والحمل لفائدة الغير، مشيرة إلى نتائج جزئية "لا رجعة فيها" تظهر تأييد 66% من الأصوات.

وصرحت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني ألينا بالسيرو عبر التلفزيون الرسمي: "صادق الشعب على قانون الأسرة"، مستندة إلى تعداد جزئي أظهر "توجها لا رجعة فيه".

وبحسب النتائج شبه النهائية، بلغت نسبة المشاركة 74,01% مع تأييد 66,87% من المقترعين النص الجديد مقابل 33,13% عارضوه، بحسب اللجنة.

ولم تعرف حتى الآن نتائج 36 دائرة؛ بسبب العواصف المخيمة على شرق الجزيرة.

وينبغي أن يحصل النص على أكثر من 50% من الأصوات المؤيدة حتى يتم إقراره ويدخل حيز التنفيذ.

وتمت صياغة القانون بعد كتابة 25 مسودة، وعقد ما يقرب من 80 ألف اجتماع على غرار مجالس المدن وتلقي 300 ألف اقتراح من الجمهور.

والقانون الجديد الذي عدل بالعمق النص السابق، العائد للعام 1975، هو من الأكثر تقدمية بين قوانين بلدان أمريكا اللاتينية على صعيد الحقوق الاجتماعية، ويحدد الزواج على أنه ارتباط "بين شخصين"، ما يشرع زواج المثليين وعمليات التبني لهؤلاء.

ويعزز كذلك حقوق الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرج أيضا إمكان الاعتراف بعدة آباء وأمهات إلى جانب الأهل البيولوجيين، فضلا عن الحمل لفائدة الغير من دون غايات مادية.

وقال الرئيس ميجيل دياز كانل، الذي توجه مع زوجته لمركز تصويت على بعد بنايات قليلة من منزلهما في ضاحية سيبوني في هافانا، للصحافيين إن القانون يلغي الأحكام المسبقة والمحرمات المتأصلة في المجتمع الكوبي.

ودعي حوالى 8,4 ملايين كوبي للرد بنعم أو لا الأحد على سؤال "هل أنك توافق على قانون الأسرة؟".

ولا تزال كثير من هذه المواضيع حساسة في كوبا. غير أن الحكومة أيدت القانون الجديد، وخاضت حملة رسمية مكثفة؛ دعما له في الشارع، وعلى التلفزيون، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت هذه أول مرة يدعى الكوبيون للتصويت على قانون من خلال استفتاء، إذ كان هذا النوع من التصويت محصورا حتى الآن بالنصوص الدستورية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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