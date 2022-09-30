الانتخابات الرئاسية البرازيلية 2022

نيمار يعلن دعمه للرئيس بولسونارو في مواجهة اليساري لولا دا سيلفا في انتخابات الرئاسة البرازيلية

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فرحة نيمار بعد فوز البرازيل على تونس وديا في باريس. 27 سبتمبر/أيلول 2022.
فرحة نيمار بعد فوز البرازيل على تونس وديا في باريس. 27 سبتمبر/أيلول 2022. © رويترز
نص: فرانس24 تابِع
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أعرب لاعب المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار جونيور عن دعمه للرئيس جايير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل. ويأتي بولسونارو خلف الرئيس اليساري السابق لولا دا سيلفا في استطلاعات الرأي قبل خوض غمار الجولة الأولى للانتخابات في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

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في مقطع مصور رقص فيه على أنغام أغنية الحملة الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في مطلع الأسبوع المقبل، أعلن نجم كرة القدم البرازيلية نيمار جونيور الخميس تأييده لمساعي الرئيس جايير بولسونارو للفوز بولاية رئاسة جديدة.

وسرعان ما نشر بولسونارو المقطع المصور لنيمار على تويتر، وربط مسعاه لنيل فترة رئاسية جديدة بمساعي البرازيل، العاشقة لكرة القدم، للفوز بكأس العالم للمرة السادسة والذي إذا تحقق سيكون رقما قياسيا. 

 جاء دعم نيمار العلني بعد يوم من زيارة بولسونارو لمعهد خيري بالقرب من ساو باولو تابع لنجم الكرة العالمي المحترف حاليا في صفوف نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

ويأتي بولسونارو خلف الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في استطلاعات الرأي قبل خوض غمار الجولة الأولى للانتخابات في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول. 

 

فرانس24/ رويترز

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