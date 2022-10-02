البرازيليون يصوتون لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات هي الأكثر استقطابا منذ عشرات السنين

الانتخابات الرئاسية البرازيلية 2022

أحد مؤيدي الرئيس البرازيلي السابق والمرشح الرئاسي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يحمل علمًا خلال موكب لدعم المرشح المحلي في برازيليا ، البرازيل ، 1 أكتوبر 2022.

يصوت البرازيليون الأحد في انتخابات رئاسية تعد الأكثر استقطابا منذ عشرات السنين، لاختيار رئيسهم الجديد بين الزعيم اليساري البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه الرئيس اليميني المتطرف الحالي جايير بولسونارو. ويسمح نظام التصويت الإلكتروني المتاح في البرازيل بفرز النتائج بسرعة في غضون ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع على الساعة الخامسة مساء.

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يتوجه الناخبون في البرازيل إلى صناديق الاقتراع الأحد في انتخابات رئاسية في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث استطلاعات للرأي تقدم الزعيم اليساري البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشكل قوي على الرئيس اليميني المتطرف الحالي جايير بولسونارو وقربه من تحقيق فوز صريح.

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وستقرر أكثر انتخابات البرازيل استقطابا منذ عشرات السنين ما إذا كان سيعود إلى السلطة رئيس سابق قضى وقتا في السجن بتهم فساد أو يميني شعبوي هاجم نظام التصويت وهدد بالطعن في هزيمته.

وحسب استطلاعين للرأي تم نشرهما بعد الظهر أن لولا لديه أغلبية الأصوات الصحيحة ويمكن أن يفوز في الانتخابات من الجولة الأولى، الأمر الذي من شأنه تجنب جولة إعادة صعبة في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي حين لم يحصل أي من المرشحين البالغ عددهم 11 على أكثر من 50 في المئة من الأصوات فإن أكثر مرشحين حصلا على أصوات سيخوضان الجولة الثانية من الانتخابات في 30 أكتوبر تشرين الأول. وتبادل لولا وبولسونارو اتهامات بالفساد في المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات.

ويعتبر الرئيس بولسونارو منافسه اليساري، الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأنه رئيس عصابة إجرامية كانت تدير "حكومة من اللصوص" خلال رئاسته التي استمرت لفترتين 2003-2010.

من جانبه وصف لولا بولسونارو بأنه كاذب "وقح" قامت حكومته بالتستر على الكسب غير المشروع في شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19 التي حصدت أرواح أكثر من 680 ألف برازيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، الذي انتقده بولسونارو مرارا باعتباره عرضة للتزوير دون تقديم أدلة، للهيئة الوطنية للانتخابات، يسمح بفرز النتائج بسرعة في غضون ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الخامسة مساء (20:00 بتوقيت غرينتش).

وحث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس البرازيليين عبر تويتر للاحتفال بالديمقراطية في البلاد من خلال الخروج للتصويت "في سلام وأمن ووئام واحترام وحرية".

وعلى خلفية هجمات بولسونارو على نظام التصويت واحتمال نشوب نزاع، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا غير مسبوق من المراقبين الدوليين لانتخابات هذا العام.

فرانس24/ رويترز

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