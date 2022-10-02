مباشر: لولا دا سيلفا يتقدم على بولسونارو في الفرز الأولي للأصوات في انتخابات الرئاسة البرازيلية

أنصار الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو "لولا" دا سيلفا يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 2 أكتوبر / تشرين الأول 2022

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية تقدم الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بعد فرز 91.6 % من الأصوات.

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1:42: لولا يحقق تقدمًا طفيفًا بعد فرز 91.6٪ من الأصوات

حقق الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من حزب العمال اليساري تقدمًا طفيفًا في الانتخابات الرئاسية للبلاد، حيث حصل على تأييد بنسبة 47.3٪، بعد فرز 91.6٪ من الأصوات.

ويأتي الرئيس الحالي جايير بولسونارو في المرتبة الثانية بتأييد 44.2٪.

ومن المرجح أن لا يحصل أي من المرشحين الأولين على أكثر من 50٪ من الأصوات الصحيحة، والتي تستثني بطاقات الاقتراع التالفة والفارغة، ما يعني أنه سيتم تحديد موعد الجولة الثانية للتصويت في 30 تشرين الثاني/ أكتوبر.

1:40 : لولا دا سيلفا يتقدم على بولسونارو بعد فرز الأصوات في 70% من مراكز الاقتراع

أحرز الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تقدّمًا على الرئيس البرازيلي اليميني المتطرّف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بعد فرز أصوات 70 في المئة من مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسيّة البرازيليّة الأحد.

وحصل لولا على 45,74 بالمئة من الأصوات، مقابل 45,51 بالمئة لبولسونارو، بحسب الموقع الرسمي للمحكمة الانتخابية العليا المكلّفة احتساب الأصوات.

وكان الفرز أكثر تقدّمًا في معقل بولسونارو في مناطق الشمال والجنوب الشرقي، منه في معقل لولا في الشمال الشرقي.

وكانت شركة "داتافولها" الرائدة في استطلاعات الرأي قد أعطت الرئيس السابق 50 بالمئة من الأصوات مقابل 36 بالمئة لبولسونارو في استطلاع نُشر عشية الانتخابات، حيث وضعت الفوز من الجولة الأولى في متناول المرشّح اليساري المخضرم.

00:49: الفجوة تضيق بين المرشحين

ضاقت الفجوة بين المرشحين الرئاسيين مع استكمال فرز الأصوات، فبعدما تقدم بولسونارو بأكثر من 5 نقاط على لولا دا سيلفا، استطاع الأخير العودة وقلص الفارق بينه وبين الرئيس اليميني. بعد فرز 60.3٪ من صناديق الاقتراع، حصل بولسونارو على 46٪ من الأصوات، مقابل 45.2٪ لمنافسه الرئيسي لولا دا سيلفا.

00:14 بولسونارو في المقدمة وفقًا لـ 30٪ من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن

تقدم الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو في الفرز الأولي للأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد، على منافسه الرئيس السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبعد فرز 30.8٪ من الأصوات حصل بولسونارو على 47.6٪ من الأصوات، مقابل 43.6٪ لمنافسه لولا دا سيلفا.

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