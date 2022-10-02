الولايات المتحدة: حصيلة ضحايا الإعصار إيان في فلوريدا ترتفع إلى أكثر من 40 قتيلا

كوارث طبيعية

سيارة مدمرة في ممر ماتانزاس بعد أن تسبب الإعصار إيان في دمار واسع النطاق في فورت مايرز بيتش ، فلوريدا ، الولايات المتحدة ، 1 أكتوبر 2022.

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار إيان في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 44 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات مساء السبت. فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى بورتوريكو وفلوريدا، لمعاينة الأضرار التي خلفها الإعصاران فيونا وإيان.

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أسفر الإعصار إيان عن مقتل 44 شخصا في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة، وفقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات مساء السبت.

وقال جهاز الطب الشرعي في فلوريدا: "هناك الآن 44 وفاة تُعزى إلى الإعصار إيان". وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 25 قتيلا.

وأعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس جو بايدن سيتوجه الأسبوع المقبل إلى بورتوريكو وفلوريدا، لمعاينة الأضرار التي خلفها الإعصاران فيونا وإيان.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير على تويتر، أن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيتوجّهان الإثنين إلى بورتوريكو التي عانت دمارًا كبيرًا جرّاء إعصار فيونا الشهر الماضي.

أما الأربعاء، فيتوجه بايدن وزوجته إلى فلوريدا، حيث تسبّب الإعصار إيان في دمار شامل وخلّف عشرات القتلى.

فرانس24/ أ ف ب

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