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منافسة محتدمة مرتقبة بين لولا وبولسونارو في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية

01:41 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في البرازيل الأحد إن الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تصدر نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، سيتواجه في دورة إعادة مقررة في 30 أكتوبر/تشرين الأول مع غريمه الرئيس اليميني المنتهية ولايته جايير بولسونارو. في السياق، قال موفد فرانس24 إن "المنافسة ستكون على أشهدها في الدورة الثانية بعد أن خالفت النتائج كل التوقعات وخاصة الاستطلاعات التي رجحت كفة مرشح اليسار والرئيس السابق للفوز بالرئاسة من الدورة الأولى". وأضاف محمد فرحات أن لولا "تأسف لأنصاره لعدم فوزه بالرئاسة من الدورة الأولى مؤكدا أن المعركة متواصلة وأنه سيزور كامل البرازيل لحث مواطنيه على التصويت لصالحه وإنهاء حقبة سوداء" من تاريخ البلاد.