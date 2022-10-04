بدعوى شتمته والتشهير به...ترامب يقاضي (سي إن إن) ويطالب بتعويضات قدرها 475 مليون دولار

الرئيس السابق دونالد ترامب يلقى القبعات على الحشد وهو يخطو على خشبة المسرح خلال تجمع حاشد في كلية ماكومب في وارن ، ميشيغان. 1 أكتوبر، 2020.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقاضاته شبكة (سي إن إن) الإخبارية، وطالب بتعويضات مالية تصل إلى 475 مليون دولار، بدعوى استخدام نفوذها لهزيمته سياسيا والتشهير به. وتأتي الدعوى في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق تحقيقا جنائيا من قبل وزارة العدل بتهمة الاحتفاظ بسجلات حكومية في منزله بفلوريدا بعد تركه منصبه في كانون الثاني/يناير 2021.

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رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين، دعوى قضائية ضد شبكة (سي إن إن) بتهمة التشهير، وطالب بتعويضات بقيمة 475 مليون دولار مدعيا أن الشبكة شنت "حملة قذف وتشهير" ضده.

وقال ترامب في دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، إن الشبكة استخدمت نفوذها كمؤسسة إخبارية رائدة لهزيمته سياسيا.

وامتنعت (سي إن إن) عن التعليق على القضية.

وزعم ترامب في الدعوى أن الشبكة استخدمت أوصافا سيئة للتشهير به مثل "عنصري" و"تابع لروسيا" و"متمرد" و"هتلر".

وتأتي الدعوى في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق تحقيقا جنائيا من قبل وزارة العدل بتهمة الاحتفاظ بسجلات حكومية في منزله بفلوريدا بعد تركه منصبه في كانون الثاني/يناير 2021.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة التحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على الكونغرس جلسة الاستماع القادمة وربما تكون يوم الخميس 13 من تشرين أول/ أكتوبر. ويتهم الرئيس ترامب بتشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول.

وتوترت العلاقات بين ترامب و(سي إن إن) خلال فترة حكمه للولايات المتحدة، حيث سحب البيت الأبيض التصريح الصحفي لمراسل الشبكة جون أكوستا، بعد أن دخل في جدال حاد مع الرئيس الأمريكي السابق خلال مؤتمر صحافي.

فرانس24/أ ف ب

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