بايدن يتفقد أضرار إعصار إيان في فلوريدا خلال زيارة مشحونة سياسيا

كوارث طبيعية

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تفقده أضرار الإعصار إيان الذي تسبب دمار واسع النطاق في فورت مايرز بيتش ، فلوريدا ، الولايات المتحدة ، 5 تشرين/ الأول أكتوبر 2022.

تفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الأضرار التي خلفها الإعصار إيان المدمر في فلوريدا خلال زيارة مشحونة سياسيا وكان عليه أن يعبر خلالها عن توحيد الصفوف على الرغم من الخلافات الحادة مع المنافس المحتمل في انتخابات 2024، الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس. وسوت العاصفة التي صنفت ضمن الفئة الرابعة أحياء بكاملها بالأرض على الساحل الغربي للولاية وحرمت ملايين الأشخاص من الكهرباء وما زال مئات الآلاف بانتظار عودة التيار الكهربائي.

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في زيارة مشحونة سياسيا، اطلع الرئيس جو بايدن الأربعاء في فلوريدا على الأضرار التي خلفها الإعصار إيان المدمر.

واستقل بايدن مع زوجته جيل طائرة هليكوبتر في فورت مايرز ليتفقد من الجو الدمار الذي أحدثته إحدى أسوأ العواصف التي ضربت البلاد على الإطلاق.

ولاقى 76 شخصا على الأقل حتفهم في المنطقة بحسب السلطات، وأكثر من مئة بحسب شبكات التلفزيون نقلا عن مسؤولين محليين، جراء الإعصار.

وسوت العاصفة التي صنفت ضمن الفئة الرابعة أحياء بكاملها بالأرض على الساحل الغربي للولاية وحرمت ملايين الأشخاص من الكهرباء وما زال مئات الآلاف بانتظار عودة التيار الكهربائي. وتراجعت قوة العاصفة مع انتقالها إلى كارولاينا الشمالية.

وبالنسبة لبايدن، الذي زار الاثنين بورتوريكو لمعاينة أضرار إعصار آخر، فإن الزيارة إلى فلوريدا تحمل أبعادا سياسية لا مفر منها إذ تأخذه إلى معقل ديسانتيس وسلفه في البيت الأبيض دونالد ترامب.

منافس محتمل

وقد ينتهي المطاف بالرئيس الديمقراطي الذي يقول إنه يريد الترشح لولاية ثانية على الرغم من كونه أكبر الرؤساء سنا مع بلوغه 79 عاما، إلى خوض معركة مع ترامب في غضون سنتين أو مع ديسانتيس الذي لم يعلن نيته الترشح، لكن مكانته تزداد في أوساط اليمين.

وديسانتيس منتقد لاذع لبايدن ويتبنى خطا سياسيا يمينيا قويا سعيا للتربع مكان ترامب كأكبر اسم في الحزب الجمهوري. ورد بايدن بالمثل فصور ديسانتيس جزءا مما يعتبره اليمين الذي يزداد تطرفا.

غير أن الإعصار أرسى هدنة بينهما، فتحدث الرجلان هاتفيا، كما أقر ديسانتيس بسرعة تحرك الحكومة الفدرالية لتقديم المساعدة.

والزيارة "تتقدم على السياسة" على ما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض. وأضافت "سيكون لدينا الكثير من الوقت لمناقشة الاختلافات بين الرئيس والحاكم"، قبل الزيارة.

خلال زيارته إلى بورتوريكو، اطلع بايدن على جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن الإعصار فيونا الذي اجتاح الجزيرة الشهر الماضي.

وكرر بايدن مجددا رسالة الوحدة، وقال للجزيرة التي كثيرا ما تشكو من إهمال الحكومة الفدرالية لها، إن "كل أمريكا معكم".

لكن الخلافات مع ديسانتيس عديدة وستطفو على الأرجح إلى السطح مجددا ما إن يستعيد أهالي فلوريدا حياتهم السابقة.

وعارض ديسانتيس بايدن في سياسته لمكافحة فيروس كورونا خلال الجائحة واتهم الرئيس بتخطي سلطاته. كما طرح نفسه في مقدم المعارضة المحافظة للتساهل المتزايد مع قضايا المثليين.

فرانس24/ أ ف ب

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