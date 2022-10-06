قتيلان وستة جرحى على الأقل إثر عملية طعن بسلاح أبيض في مدينة لاس فيغاس الأمريكية

سيارات الشرطة تطوق منطقة ستريب في لاس فيغاس بعد عملية طعن بسلاح أبيض أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ما يزيد عن خمسة أشخاص، لاس فيغاس، نيفادا، 6 أكتوبر 2022.

أدى هجوم بسلاح أبيض الخميس خارج أحد الكازينوهات في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين على الأقل بعضهم في حالة حرجة، وأكدت الشرطة أنها أوقفت المشتبه وفتحت تحقيقا بالحادث دون تحديد هويته.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين على الأقل الخميس بعد عمليات طعن نفذها رجل خارج كازينو في المدينة.

وقال جيمس لاروشيل من إدارة شرطة المدينة "توفي اثنان من الضحايا، و3 في حالة حرجة. والضحايا الآخرون في المستشفى".

ووقع الهجوم أمام كازينو في جادة "ستريب" الممتدة لكيلومترات والمليئة بمباني الكازينوهات.

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن المارة قولهم إن عمليات الطعن وقعت في عدة مواقع وأن 3 من المصابين في حالة حرجة.

ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه به لكنها قالت إنه رجل من أمريكا الجنوبية في الثلاثينيات من عمره.

وظلت أجزاء من جادة "ستريب" في لاس فيغاس، مغلقة يوم الخميس حيث قام المحققون بتفتيش مسرح الجريمة.

في الأثناء غرد حاكم ولاية نيفادا ستيف سيسولاك على تويتر "قلوبنا مع كل المتضررين من هذه المأساة سنواصل العمل مع الشركاء في تطبيق القانون لإتاحة الموارد على الأرض وضمان بقاء قطاع لاس فيغاس مكانًا آمنًا ومرحبًا بزيارته".

وتنتشر كازينوهات القمار في المدينة التي أنشئت في وسط صحراء نيفادا عام 1905، وقد رسخت نفسها عاصمة للمقامرة والكازينوهات والكحول في الولايات المتحدة.

فرانس24/ا ف ب/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك