واشنطن تعتبر أن لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام السلاح النووي "بشكل وشيك"

الحرب في أوكرانيا

بوتين يراقب إطلاق صاروخ خلال تدريبات بحرية بالقطب الشمالي الروسي، من على متن طراد الصواريخ النووية بيوتر فيليكي (بيتر العظيم) في 17 أغسطس/آب 2005.

استبعدت الولايات المتحدة أن تكون روسيا تتهيأ لاستخدام الأسلحة النووية "بشكل وشيك" حسبما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي كارين جان-بيار الجمعة، مشيرة إلى أن لا "ضرورة لتعديل وضعيتنا النووية الإستراتيجية" في ضوء هذه المعطيات. وتأتي هذه التصريحات غداة تحذير بايدن من خطر حرب "نهاية العالم" في آخر تعليقاته على تصريحات بوتين المتكررة، من إمكانية لجوء بلاده لأسلحة الدمار الشامل للدفاع عن طوحدة أراضيها"، خاصة بعد الهجوم الأوكراني المضاد وضم أربع مناطق انفصالية.

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أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي كارين جان-بيار الجمعة بأنه "لا سبب لدينا لتعديل وضعيتنا النووية الإستراتيجية كوننا لا نملك مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية بشكل وشيك".

وجاء التوضيح الأمريكي بعد تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها الخميس الرئيس جو بايدن، قال فيها إن العالم يواجه للمرة الأولى منذ الحرب الباردة خطر حرب "نهاية العالم" على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وردا عن سؤال عما إذا كانت هذه اللهجة التحذيرية العالية السقف مرتبطة بمعلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة، قالت جان-بيار: "كلا"، وذلك خلال إحاطة صحافية مقتضبة في الطائرة التي تقل بايدن إلى شمال غرب واشنطن.

والخميس حذر بايدن في نيويورك: "لم نواجه احتمال حدوث معركة تؤدي إلى نهاية العالم منذ (عهد الرئيس السابق جون) كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية" في 1962، مضيفا: "نحاول أن نفهم كيف سيجد بوتين مخرجا".

وكانت روسيا قد قالت الخميس إنها لا تزال "ملتزمة تماما" بمبدأ عدم السماح أبدا بقيام حرب نووية مع تفاقم المخاوف من تصعيد خطير محتمل في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر في أوكرانيا. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحافية الخميس أن موقف موسكو، وهو عدم خوض حرب نووية أبدا، لم يتغير.

لكن بوتين قال في وقت سابق إنه "لم يكن يخادع" بشأن استعداده لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن وحدة أراضي بلاده. ولمح الرئيس الروسي إلى استخدام القنبلة النووية في خطاب متلفز في 21 سبتمبر/أيلول على وقع مكاسب ميدانية حققتها القوات الأوكرانية التي تتلقى مساعدة عسكرية من الدول الغربية. وأبدى بوتين استعداده لاستخدام "كل الوسائل" المتوافرة في ترسانته في مواجهة الغرب، متهما إياه بالسعي إلى "تدمير روسيا".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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