فنزويلا: الرئيس مادورو يلمح بإمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي في كراكاس في 11 تموز/يوليو 2022

في رسالة نشرها على تويتر، قال مكتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة إن الرئيس لا يستبعد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في عالام 2024. فيما كانت المعارضة الفنزويلية اتهمت مادورو بالتزوير بعد الانتخابات الرئاسية للعام 2018.

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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال لقاء مع حزبه الاشتراكي الموحد أن الحزب مستعد دائما لأي انتخابات. وعلى إثر هذا اللقاء أعلن الرئيس الفنزويلي في تغريدة "الحقيقة هي أننا مستعدون لتحقيق نصر كبير عندما تأتي الانتخابات".

وكان أفصح مادورو في الأشهر الأخيرة عن احتمالية إجراء انتخابات عامة كبيرة العام المقبل، دون الخوض في التفاصيل.

أما في الوقت الحالي فمن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الفنزويلية في غضون عامين، وفقا للجدول الزمني الرسمي، لكن الهيئة الانتخابية لم تحدد بعد موعدا نهائيا.

ومن جانبه يبقى الحزب الاشتراكي الموحد بقيادة مادورو منهمكا في تجديد صفوفه من خلال الانتخابات المحلية في حين تسعى أحزاب المعارضة إلى تقديم مرشح واحد يتم تحديده في الانتخابات التمهيدية.

وكانت اتهمت المعارضة الفنزويلية مادورو بالتزوير بعد الانتخابات الرئاسية للعام 2018، لكن مادورو رفض ذلك.

ومن جهتها، تجاهلت الوكالات الدولية والحكومات في أنحاء العالم نتائج 2018، واعتبرت أن العملية تفتقر إلى الضمانات والشفافية.

فرانس24/رويترز

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