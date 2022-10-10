الأمم المتحدة تدعو لإرسال قوة تدخل لمساعدة هايتي على التعامل مع تهديد العصابات المسلحة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يخاطب وسائل الإعلام قبل مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في نيويورك ، الولايات المتحدة ، في 1 أغسطس 2022.

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأحد، أن ترسل دولة أو عدة دول "قوة تدخل سريع" لمساعدة شرطة هايتي على التعامل مع التهديد الذي تمثله العصابات المسلحة. وتعاني البلاد من أزمة ناجمة عن حصار تحالف عصابات لميناء الوقود الرئيسي بالبلاد مما عطل حركة النقل وأجبر الشركات والمستشفيات على وقف أعمالها.

إعلان اقرأ المزيد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأحد، المجتمع الدولي إلى إرسال قوات لدعم هايتي التي طلبت المساعدة في مواجهة العصابات الإجرامية.

وكتب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريس، في بيان إن "الأمين العام يحض المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على النظر بشكل طارئ في مطلب حكومة هايتي بالنشر الفوري لقوة دولية متخصصة للتعامل مع الأزمة الإنسانية".

وقال المتحدث إن غوتيريس "قلق جدا بشأن الوضع في هايتي التي تواجه تفشي حالات الكوليرا في سياق تدهور أمني دراماتيكي أصاب البلاد بالشلل".

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة "سلم مجلس الأمن (الأحد) رسالة تحدد الخيارات لتعزيز الدعم الأمني في هايتي وفقا لما طلبه المجلس في قراره 2645 (2022)".

ووفقا لغوتيرس فستدعم قوة التدخل السريع "على وجه الخصوص شرطة هايتي، لا سيما في منطقة العاصمة بورت أو برنس، في تأمين حرية حركة المياه والوقود والأغذية والإمدادات الطبية من الموانئ والمطارات الرئيسية إلى المجتمعات ومرافق الرعاية الصحية".

أزمة أمنية

وطلبت هايتي "مساعدة دولية" للتصدي للعصابات الإجرامية التي تسبب أزمة أمنية تعجز الشرطة عن احتوائها، وفق ما أفاد سفير هايتي في الولايات المتحدة بوكشيه إدمون لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة.

وأكد الدبلوماسي أن المساعدة طُلبت رسميا، الخميس، وأن هايتي تنتظر "المجتمع الدولي والشركاء الدوليين ليقرروا الشكل الذي ستتخذه".

وتبنى مجلس الوزراء الهايتي قرارا الخميس يمنح رئيس الوزراء أرييل هنري تفويضا "بالحصول من شركاء هايتي الدوليين على دعم فعال عبر النشر الفوري لقوة مسلحة متخصصة بأعداد كافية لوقف الأزمة الإنسانية في أنحاء البلاد والناتجة من بين أمور أخرى عن انعدام الأمن الناجم من الأعمال الإجرامية للعصابات المسلحة ورعاتها".

وتشهد هايتي أعمال شغب ونهب واحتجاجات منذ أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين في أيلول/سبتمبر. وتعاني الشرطة الهايتية من ضعف إمكاناتها منذ أعوام، ويبلغ عديد قواتها نحو 10 آلاف عنصر فقط.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك