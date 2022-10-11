قراصنة موالون لروسيا يستهدفون مواقع إلكترونية لمطارات أمريكية

طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في مدرج مطار لوجان في بوسطن ، ماساتشوستس ، الولايات المتحدة ، 30 حزيران/يونيو ، 2022

استهدفت مجموعة قرصنة موالية لروسيا مواقع إلكترونية تابعة لمطارات أمريكية رئيسية ما أدى إلى تعطلها لفترة وجيزة، قبل أن تعود إلى العمل دون تأثر العمليات في المطار.

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تعطلت مواقع إلكترونية تابعة لعدد من المطارات الأمريكية الرئيسية لفترة وجيزة، الإثنين، في أعقاب هجمات إلكترونية حرضت عليها مجموعة قرصنة موالية لروسيا.

واستهدفت "الهجمات الموزعة لحجب الخدمة" (دي دي أو اس) المواقع الإلكترونية لمطارات مدن أتلانتا وشيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك وفينيكس وسانت لويس.

وتعمل "الهجمات الموزعة لحجب الخدمة" على إغراق المواقع الإلكترونية والخوادم بحركة خاطئة وإرباكها بما يؤدي إلى إضعاف وظائفها أو تعطيلها كليا.

وبدأت الهجمات على مواقع المطارات الأمريكية بعد أن نشرت جماعة "كيل نت" (شبكة أقتل) للقرصنة الموالية لروسيا قائمة بالمواقع المستهدفة وشجعت أنصارها على مهاجمتها.

وطالت الهجمات الإلكترونية المواقع التي تقدم الخدمات للمسافرين فقط، وليس تلك المعنية بالعمليات.

وقال مسؤولون في مطار "هارتسفيلد جاكسون" بمدينة أتلانتا، إن موقع الميناء الجوي "عاد للعمل بعد حادث في وقت مبكر من صباح اليوم جعله غير متاح للجمهور".

وأضاف أن "التحقيق جار في الحادث" مشيرا إلى عدم تأثر العمليات في المطار في أي وقت.

وبدا أن معظم مواقع المطارات المستهدفة عادت للعمل بشكل طبيعي بعد توقفها مؤقتا عن الاتصال بالإنترنت.

وأعلنت مجموعة "كيل نت" الأسبوع الماضي مسؤوليتها عن هجمات على عدد من المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الأمريكية إضافة إلى مواقع دول أخرى تعارض الهجوم الروسي لأوكرانيا.

ولم يصدر أي تعليق فوري عن "الوكالة الأمريكية للأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية".

فرانس24/أ ف ب

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