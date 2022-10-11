نحو 10 آلاف مهاجر فنزويلي في شمال كولومبيا يحاولون بلوغ الولايات المتحدة

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فنزويليون يقفون في طاوبير عند الجسر الذي يصل سان أنطونيو دل تاتشيرا في فنزويلا بمدينة كوكوتا في كولومبيا في التاسع من حزيران/يونيو 2019.

يحاول ما لا يقلّ عن 10 آلاف مهاجر فنزويلي علقوا في بلدة شمال كولومبيا، العبور إلى بنما ومنها إلى الولايات المتحدة بحسب السلطات الكولومبية. وذكر ناشط أن هؤلاء المهاجرين توقفوا في بلدة نيكوكلي، المطلة على خليج أورابا في البحر الكاريبي في انتظار قوارب تقلّهم إلى بلدة أكاندي الحدودية ومنها القيام برحلة محفوفة بالمخاطر لاجتياز غابة داريان الجبلية الكثيفة الواقعة بين شمال كولومبيا وبنما. وتشهد هذه المنطقة منذ أسابيع موجات تدفق هامة من المهاجرين يحاولون عبور أمريكا الوسطى بأسرها وبلوغ الولايت المتحدة.

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أعلنت السلطات الكولومبية الإثنين أنّ ما لا يقلّ عن 10 آلاف مهاجر فنزويلي يحاولون العبور إلى بنما في طريقهم إلى الولايات المتّحدة هم حالياً عالقون في بلدة في شمال كولومبيا.

وقال المدافع عن حقوق الإنسان في المنطقة ويلفريدو مينكو للصحافيين إنّ هؤلاء المهاجرين هم حالياً عالقون في نيكوكلي، البلدة المطلة على خليج أورابا في البحر الكاريبي.

وأضاف أنّهم ينتظرون قوارب تقلّهم إلى بلدة أكاندي الحدودية والتي يعتزمون الانطلاق منها في رحلة محفوفة بالمخاطر لاجتياز غابة داريان الجبلية الكثيفة الواقعة بين شمال كولومبيا وبنما.

وأكّد مينكو أنّه "لم تعد هناك تذاكر لركوب زوارق سريعة" إلى أكاندي.

ومنذ أسابيع تشهد هذه المنطقة تدفّقاً غير مسبوق لمهاجرين، غالبيتهم العظمى من فنزويلا، يحلمون بعبور أميركا الوسطى بأسرها للوصول إلى الولايات المتّحدة.

ومنذ مطلع العام عبر غابة داريان أكثر من 160.690 مهاجراً، بحسب ما أعلن وزير الداخلية البنمي خوان بينو الذي أعرب عن صدمته لهذا "التدفق الكبير من الجنوب وصمت الدول التي تنطلق منها هذه الهجرة".

ويفوق عدد المهاجرين المسجّل في الأشهر الثمانية الأولى من العام إجمالي عددهم المسجّل طوال العام الماضي (133 ألف مهاجر) والذي فاق أصلاً كل العدد المسجّل خلال العقد الفائت.

وسجّل شهر أيلول/سبتمبر لوحده عبور 48 ألف مهاجر، على الرّغم من فصل الأمطار الذي يزيد من صعوبة اجتياز الغابة.

وبحسب مينكو فإنّه في بلدة نيكوكلي البالغ عدد سكانها 45 ألف نسمة "يصل يومياً حوالي 2500 مهاجر، غالبيتهم فنزويليون، بواقع 15 حافلة كل أربع ساعات تُنزل ركابها في الميناء".

فرانس 24 / أ ف ب

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