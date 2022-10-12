عشرات القتلى والمفقودين في انزلاق أرضي مدمر بفنزويلا

كوارث طبيعية

تضاءلت فرص العثور على ناجين من بين المفقودين بسبب انهيار أرضي في مدينة لا تيخيرياس في فنزويلا، 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

تتوقع فرق الإنقاذ في فنزويلا أن تبلغ حصيلة انهيار أرضي حصل في مدينة لاس تيخيرياس حوالي مئة قتيل. وتشهد فنزويلا منذ أيلول/سبتمبر هطول أمطار استثنائية. وفي الأيام الأخيرة تسببت أمطار غزيرة في المدينة الصناعية البالغ عدد سكانها 50 ألف نسمة والواقعة على سفح جبل، بفيضان جداول وانهيار أرضي.

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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء إن فرق الإنقاذ تتوقع أن تبلغ حصيلة انهيار أرضي حصل في لاس تيخيرياس، المدينة الصناعية الصغيرة الواقعة في شمال-وسط البلاد، حوالي مئة قتيل.

وقال مادورو عبر التلفزيون الحكومي إنه "تم حتى الآن انتشال 39 جثة، ولا يزال هناك عدد كبير من المفقودين: هناك 56 مفقودا. نحن نقترب من مئة ضحية لهذه الكارثة الطبيعية".

وفقدت فرق الإنقاذ كل أمل بالعثور على أي ناج في عداد المفقودين.

وتشهد فنزويلا منذ أيلول/سبتمبر هطول أمطار استثنائية. وفي الأيام الأخيرة تسببت أمطار غزيرة في لاس تيخيرياس، المدينة الصناعية البالغ عدد سكانها 50 ألف نسمة والواقعة على سفح جبل، بفيضان جداول وانهيار أرضي.

وأدى الانهيار الأرضي إلى تهدم عدد كبير من المنازل فيما اجتاحت وحول متاجر عدة وانتشرت أشجار في الشوارع بعدما جرفها انزلاق التربة من الجبال.

وبالإضافة إلى كارثة لاس تيخيرياس، حدثت فيضانات وانهيارات أرضية في أماكن أخرى في البلاد خلال نهاية الأسبوع الماضي، ولا سيما في ولاية زوليا النفطية وفي شوروني الواقعة على ساحل البحر الكاريبي.

وفي 1999 أسفر انهيار أرضي ضخم عن مقتل عشرة آلاف شخص في ولاية فارغاس (شمال).

فرانس 24 / أ ف ب

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